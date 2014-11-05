Приморье призвало Банк Москвы

Губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ предложил Банку Москвы (входит в группу ВТБ) принять участие в строительстве автодороги «Владивосток - Находка - порт Восточный», сообщила пресс-служба администрации края.

На совещании в администрации края с участием главы Банка Москвы Михаила КУЗОВЛЕВА была рассмотрена возможность участия банка в реализации инфраструктурных проектов региона.

«Это (дорога «Владивосток - Находка - порт Восточный») очень перспективное направление как часть международного коридора «Приморье-1», который является транзитным путем для северо-востока Китая к морю. Это стратегическая задача - привлечь сюда логистические компании. Кроме того, строительство этой дороги необходимо для реализации таких важных федеральных проектов, как ВНХК и строительство судоверфи в Большом Камне», - сказал Владимир Миклушевский.

Дорога входит в состав транспортного узла, включающего порты Владивосток, Находка и Восточный.

Также стороны рассмотрели возможность сотрудничества в рамках новой системы капитального ремонта домов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.