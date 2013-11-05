Промсвязьбанк рассказал предпринимателям о возможностях для участников ВЭД

Семинар, направленный на развитие международного бизнеса в Приморье, организовало ОАО «Промсвязьбанк» во Владивостоке. Помимо докладов об основных и в некотором роде уникальных инструментах поддержки международной деятельности, впервые в Приморье было приглашено Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), которое выступило партнером в организации мероприятия.

Являясь одним из лидирующих банков страны в обслуживании бизнеса, Промсвязьбанк предлагает своим клиентам самые современные и эффективные решения. В области международного финансирования Промсвязьбанк сотрудничает более чем со 110 ведущими международными банками, участвует в программах торгового финансирования банков развития (EBRD, IFC), имеет прямые необеспеченные лимиты по торговому финансированию на сумму более $1,6 млрд, а также долгосрочные лимиты от экспортных кредитных агентств на общую сумму более $1 млрд.

«В числе основных преимуществ международного финансирования стоит отметить относительно низкую стоимость кредитования, защиту от невыполнения условий контракта и возможность получения отсрочки платежа, - комментирует директор департамента международного финансирования ОАО «Промсвязьбанк» Александр МЕЩЕРЯКОВ. – Кроме того, как и все продукты Промсвязьбанка, международное финансирование отличается высоким качеством: быстрый выпуск, консультации по оптимальному инструменту и поддержка в переговорах с контрагентами».

К слову, последнее обеспечивается за счет широкой географии присутствия Промсвязьбанка, у которого есть филиал на Кипре, а также представительства в Индии, Украине и, что очень актуально для Приморского края, в Китае.

Основное преимущество Промсвязьбанка в сопровождении конверсионных операций – работа группы ночных трейдеров в Москве, которые позволяют Владивостоку конвертировать валюту по выгодным курсам и получать индивидуальные условия начиная с 9.00 местного времени, «без оглядки» на столицу.

Сотрудничество Промсвязьбанка с Экспортным страховым агентством России (ЭКСАР) также открывает дополнительные возможности для клиентов банка, ориентированных на экспорт. ОАО «ЭКСАР» основано в октябре 2011 года в виде 100% дочерней компании Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк). «Основная цель деятельности ЭКСАР – предоставление поддержки российским экспортерам и инвесторам посредством страхования экспортных кредитов и российских инвестиций за рубежом от предпринимательских (коммерческих) и политических рисков, - рассказал начальник управления клиентских отношений Экспортного страхового агентства России Константин АКСЕНОВ. - До конца 2013 года Агентство планирует разработать и утвердить специальный страховой продукт для поддержки малого и среднего предпринимательства. В этой связи мы очень рады продуктивному сотрудничеству с Промсвязьбанком, которое проявляется не только в реализации совместных проектов, но и в проведении подобных мероприятий. Хотелось бы поблагодарить руководство Владивостокского офиса банка за организацию нужного и полезного семинара и за приглашение принять в нем участие».

Региональный директор ОО «Владивостокский» Дальневосточного филиала Промсвязьбанка Алексей СОЛОДУШКО подвел итоги семинара: «Сегодня мы подробно рассказали о возможностях банка по поддержке внешнеторговой деятельности предприятий, затронули региональные аспекты ведения бизнеса, пригласили экспертов высокого уровня, чтобы они осветили наиболее актуальные вопросы международного бизнеса в регионе. Для Промсвязьбанка проведение мероприятий подобного формата стало хорошей традицией. И связано это с тем, что банк всегда оперативно реагирует на запросы своих партнеров. А высокий интерес, проявленный бизнес-сообществом, это подтверждает». Реклама. Генеральная лицензия Центрального Банка №3251.

Анна РЫКОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.