Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Промсвязьбанк рассказал предпринимателям о возможностях для участников ВЭД
Семинар, направленный на развитие международного бизнеса в Приморье, организовало ОАО «Промсвязьбанк» во Владивостоке. Помимо докладов об основных и в некотором роде уникальных инструментах поддержки международной деятельности, впервые в Приморье было приглашено Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), которое выступило партнером в организации мероприятия.
Являясь одним из лидирующих банков страны в обслуживании бизнеса, Промсвязьбанк предлагает своим клиентам самые современные и эффективные решения. В области международного финансирования Промсвязьбанк сотрудничает более чем со 110 ведущими международными банками, участвует в программах торгового финансирования банков развития (EBRD, IFC), имеет прямые необеспеченные лимиты по торговому финансированию на сумму более $1,6 млрд, а также долгосрочные лимиты от экспортных кредитных агентств на общую сумму более $1 млрд.
«В числе основных преимуществ международного финансирования стоит отметить относительно низкую стоимость кредитования, защиту от невыполнения условий контракта и возможность получения отсрочки платежа, - комментирует директор департамента международного финансирования ОАО «Промсвязьбанк» Александр МЕЩЕРЯКОВ. – Кроме того, как и все продукты Промсвязьбанка, международное финансирование отличается высоким качеством: быстрый выпуск, консультации по оптимальному инструменту и поддержка в переговорах с контрагентами».
К слову, последнее обеспечивается за счет широкой географии присутствия Промсвязьбанка, у которого есть филиал на Кипре, а также представительства в Индии, Украине и, что очень актуально для Приморского края, в Китае.
Основное преимущество Промсвязьбанка в сопровождении конверсионных операций – работа группы ночных трейдеров в Москве, которые позволяют Владивостоку конвертировать валюту по выгодным курсам и получать индивидуальные условия начиная с 9.00 местного времени, «без оглядки» на столицу.
Сотрудничество Промсвязьбанка с Экспортным страховым агентством России (ЭКСАР) также открывает дополнительные возможности для клиентов банка, ориентированных на экспорт. ОАО «ЭКСАР» основано в октябре 2011 года в виде 100% дочерней компании Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк). «Основная цель деятельности ЭКСАР – предоставление поддержки российским экспортерам и инвесторам посредством страхования экспортных кредитов и российских инвестиций за рубежом от предпринимательских (коммерческих) и политических рисков, - рассказал начальник управления клиентских отношений Экспортного страхового агентства России Константин АКСЕНОВ. - До конца 2013 года Агентство планирует разработать и утвердить специальный страховой продукт для поддержки малого и среднего предпринимательства. В этой связи мы очень рады продуктивному сотрудничеству с Промсвязьбанком, которое проявляется не только в реализации совместных проектов, но и в проведении подобных мероприятий. Хотелось бы поблагодарить руководство Владивостокского офиса банка за организацию нужного и полезного семинара и за приглашение принять в нем участие».
Региональный директор ОО «Владивостокский» Дальневосточного филиала Промсвязьбанка Алексей СОЛОДУШКО подвел итоги семинара: «Сегодня мы подробно рассказали о возможностях банка по поддержке внешнеторговой деятельности предприятий, затронули региональные аспекты ведения бизнеса, пригласили экспертов высокого уровня, чтобы они осветили наиболее актуальные вопросы международного бизнеса в регионе. Для Промсвязьбанка проведение мероприятий подобного формата стало хорошей традицией. И связано это с тем, что банк всегда оперативно реагирует на запросы своих партнеров. А высокий интерес, проявленный бизнес-сообществом, это подтверждает». Реклама. Генеральная лицензия Центрального Банка №3251.
Анна РЫКОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Ставки по ипотечным кредитам продолжают падать
- АТБ судится с "пирамидой"
- Азиатско-Тихоокеанская пирамида
- Дебет с кредитом cходятся в Приморье
- Банки ищут новые способы зарабатывать
- Азиатско-Тихоокеанская пирамида
- У приморцев в карманах и кошельках насчитали сотни миллионов рублей мелочи
- Банки шантажируют клиентов
- Приморская столица перекредитовалась в "Сбербанке"
- Банки проглотят "быстрозаймы"
Новости раздела
- Приморские финансисты читают лекции во Всероссийском детском центре "Океан"
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Ставки по ипотечным кредитам продолжают падать
- АТБ судится с "пирамидой"
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока может стать китайским
- Приморье лишилось крупной страховой компании
- Некоторые приморцы могут снизить ставку по ипотеке
- Выяснилось, сколько приморцам нужно денег для счастья
- Инвестиции отчаяния
- Для Ларисы Белобровой кризис закончился
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо