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Клиенты Сбербанка теперь могут использовать Apple Pay
Первыми новым сервисом смогут воспользоваться держатели карт Mastercard® Сбербанка
Клиенты Сбербанка – держатели карт Mastercard® – теперь могут использовать Apple Pay, который позволит им безопасно и удобно совершать оплату бесконтактно и онлайн, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
«Apple Pay становится драйвером распространения бесконтактных платежей в России и в мире. Многие клиенты Сбербанка активно пользуются новыми технологиями и будут всё чаще предпочитать безналичную и бесконтактную оплату с помощью своего смартфона», – отметил заместитель председателя правления Сбербанка Александр Торбахов.
В основе Apple Pay – безопасность и конфиденциальность. Безопасную оплату через Apple Pay обеспечивает платформа Mastercard Digital Enablement Service (MDES), которая используeт самые передовые платежные технологии – EMV, токенизацию, криптографию и биометрию – что гарантирует полную анонимность и сохранность данных держателя карты, сообщили "Золотому Рогу" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.
Когда клиент Сбербанка добавляет в Apple Pay кредитную или дебетовую карту Mastercard, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого ему присваивается уникальный номер учётной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе Secure Element устройства.
«Mastercard – технологический лидер, и мы стремимся внедрять самые передовые инновации на российском рынке, приближая цифровое будущее. C запуском Apple Pay у держателей карт появился безопасный и простой способ оплаты их любимым мобильным устройством где угодно, в любой момент времени и удобным для них способом», – прокомментировал глава Mastercard в России, Казахстане, Беларуси и Армении Алексей Малиновский.
Оплату с помощью Apple Pay можно настроить в мобильном приложении Сбербанк Онлайн, интерфейс которого уже знаком всем владельцам карт Сбербанка. При этом пользователи смогут и дальше получать все преимущества и бонусы от пользования своими кредитными и дебетовыми картами.
Расплачиваться с помощью Apple Pay в магазинах можно с iPhone SE, iPhone 6 и более новых моделей, а также с Apple Watch.
Apple Pay позволяет очень просто совершать покупки в приложениях и на вебсайтах одним касанием пальца к Touch ID, больше нет необходимости вручную заполнять большие документы с контактными данными или повторно вводить данные о доставке и выставлении счёта. При оплате покупок в приложениях или в Safari, Apple Pay работает на iPhone 6 и более новых моделях, на iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и более новых моделях. Вы также можете пользоваться Apple Pay в браузере Safari на любом Mac не старше 2012 года выпуска с установленной на компьютер системой macOS Sierra, подтверждая при этом платёж со своего iPhone 6 или более поздней модели, либо прямо с Apple Watch.
Oплату по бесконтактной технологии Mastercard принимают более 6 миллионов торговых точек в 77 странах мира.
Подробная информация о загрузке Apple Pay в ваше устройство: http://www.sberbank.ru/ru/applepay
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