Россияне стали больше копить и меньше тратить

За последние два года финансовое поведение россиян значительно изменилось: теперь они откладывают примерно десятую часть своего дохода на черный день, избегают крупных покупок и реже берут потребительские кредиты, говорится в обнародованном исследовании Sberbank CIB под названием «Макростратегия России: больше сберегать, меньше потреблять».

Сам вывод не нов, но интересны детали: в структуре накоплений россиян также произошли некоторые изменения, и в ближайшие годы эти перемены скажутся на финансовых рынках, вынудят частных инвесторов скорректировать свои стратегии. Что будет меняться? Ответ на этот вопрос дает РБК daily.

Ретейлеры исчерпали потенциал

По мнению Sberbank CIB, стремление населения больше сберегать и меньше тратить ударит прежде всего по потребительскому сектору, который несколько лет подряд рос опережающими темпами. В период с января 2006 года по январь 2014 года акции ретейлеров подорожали в общей сложности на 138%, обогнав индекс ММВБ, который за это время увеличился лишь на 28,5%.

Однако если в благополучные годы население направляло на сберегательные цели в среднем 7% от своего чистого дохода, то в кризисном 2015 году доля сбережений россиян достигла самой высокой отметки за последние десять лет - 11,5%. Sberbank CIB ожидает, что в 2016 году этот показатель продолжит расти и составит 11,5–12%, а в следующие несколько лет он будет сохраняться на уровне 8–9%. Это означает, что у акций ретейлеров больше нет потенциала к серьезному росту, заключает Sberbank CIB.

Недвижимость снова в моде

Компании-девелоперы могут стать одними из главных бенефициаров текущего кризиса, подчеркивается в обзоре Sberbank CIB. «Наиболее ликвидные акции в секторе недвижимости торгуются на довольно низких уровнях. Мы считаем, что рынок игнорирует потенциал роста в этом секторе», - пишут авторы исследования во главе со старшим экономистом Антоном СТРУЧЕНЕВСКИМ. Он считает, что российские семьи по-прежнему активно берут ипотечные кредиты, в отличие от других кредитов.

По данным ЦБ, объем вновь выданных кредитов пока на докризисный уровень не вернулся: с начала года к 1 августа было выдано 460 тыс. кредитов (против 565 тыс. за тот же период 2014 года). Но портфель кредитов по сравнению с 1 января 2014 года вырос более чем на 50% - до 4,2 трлн рублей.

Банк считает, что высокий интерес к ипотеке обусловлен более привлекательными процентными ставками и тем, что россияне рассматривают ипотеку как одну из стратегий сбережения денег. «Рост ипотечного кредитования также отражает снижение потребления, так как домохозяйства вкладывают деньги в недвижимость и выплату процентов по ипотеке», - отмечается в исследовании. В Sberbank CIB считают, что у ипотечного кредитования неплохие перспективы. Его объем равен примерно 5% от ВВП России, тогда как в развитых странах объемы жилищного кредитования соответствуют 20–100% от ВВП.

Банки оживают

Российский финансовый сектор также будет чувствовать себя довольно неплохо в ближайшие годы. По мере сокращения структурного дефицита ликвидности и замедления инфляции в стране Центробанк продолжит снижать ключевую ставку. Реальные процентные ставки по долгосрочным вкладам будут падать, что приведет к росту качества банковских активов. А снижение ставок по кредитам, в свою очередь, позволит банкам привлечь крупных заемщиков из корпоративного сектора.

Сокращение ключевой ставки ЦБ вместе с ростом объема сбережений россиян позитивно скажется и на долговом рынке. В долгосрочной перспективе доходность рублевых облигаций будет снижаться, а цены на эти бумаги пойдут вверх. Поскольку объем российского долга в государственном и корпоративном секторе остается одним из самых низких в мире, после смягчения монетарной политики Россия сможет активнее финансировать будущий экономический рост за счет внутренних заимствований, отмечают эксперты из Sberbank CIB.

Спорные советы

Заместитель начальника управления анализа рынка акций ИК «Велес Капитал» Василий ТАНУРКОВ считает выводы Sberbank CIB о последствиях кризиса для финансовых рынков несколько устаревшими. По его словам, росту спроса на недвижимость способствовали снижение цен на квартиры и запуск программы субсидирования ипотеки в 2015 году. После окончания этой программы потенциала для существенного удешевления ипотечного кредитования нет: для этого нужно, чтобы ключевая ставка ЦБ снизилась сразу на 3–4 п.п., говорит эксперт.

Он подчеркнул, что «ипотечный бум» уже отыгран в ценах на акции компаний застройщиков. К примеру, бумаги группы «ЛСР» с начала 2015 года выросли почти на 90%. Из этого следует, что большого потенциала к росту у них нет, заключает Танурков.

Главный аналитик УК «Ронин Траст» Андрей ВЕРХОЛАНЦЕВ согласился с выводами Sberbank CIB о компаниях потребительского сектора: туманные перспективы изменения доходов населения и замедление спроса не дают рассматривать акции ретейлеров как инвестиционные идеи. Впрочем, то же самое касается и застройщиков, добавляет Верхоланцев.

Аналитик ФГ «Финам» Богдан ЗВАРИЧ убежден, что в потребительском секторе есть по крайней мере один эмитент, который сумеет сохранить свой статус голубой фишки, - сеть магазинов «Магнит». «У этой акции есть неплохой потенциал роста уже в этом году благодаря увеличению темпов роста выручки», - поясняет Зварич.

Он также отмечает улучшение ситуации в банковском секторе, добавляя, что инвестору стоит сконцентрироваться на акциях банков из первого эшелона (вроде Сбербанка или ВТБ), которым точно не грозит отзыв лицензии. А вот девелоперы будут привлекательны для покупки только через год-два, когда ЦБ снизит ключевую ставку более существенно и потребительский спрос восстановится, заключает эксперт.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.