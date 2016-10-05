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Время брать кредиты

05 Октября 2016, 13:40 | Приморье

Сейчас один из удачных периодов для обращения к кредитным услугам банка

 

Об «оттепели» в банковской сфере крупные финансово-кредитные организации заявили еще в начале текущего года. Только ВТБ24 в Приморье с января по июль увеличил объем выданных потребительских кредитов в четыре раза по сравнению с прошлым годом и практически вышел на докризисный уровень показателей.

Управляющий ВТБ24 в Приморском крае Александр ВЯЛКОВ рассказал Деловой газете «Золотой Рог» об основных причинах всплеска спроса граждан на банковские услуги.

- Александр Леонидович, с чем, по вашему мнению, связан рост спроса жителей Приморья на потребительское кредитование?

- В первую очередь это связано со стабилизацией экономической ситуации в стране. Если в 2015 году многие люди находились под угрозой потери работы из-за процедур оптимизации на предприятиях, то сегодня большинство работающего населения обрело уверенность в завтрашнем дне и в своем заработке. Вновь стали совершаться крупные покупки, а сравнительное укрепление курса рубля по отношению к доллару позволило планировать дорогостоящие путешествия, покупать турпутевки, в том числе в кредит. Немаловажную роль сыграло и понижение процентных ставок на ипотечное и на потребительское кредитование.

- То есть сейчас условия кредитования стали выгоднее, чем, например, год назад?

- В настоящее время практически все банки ориентируются в первую очередь на клиентов, разрабатывают продукты, которые соответствовали бы требованиям и ожиданиям населения. А населению сегодня выгодно досрочно выплатить займы, которые они взяли год-два назад под процентную ставку, гораздо превышающую размер сегодняшней. В ВТБ24 это программа рефинансирования, которая позволяет клиенту объединить все свои кредиты и кредитные карты, оформленные в сторонних банках, в один кредит ВТБ24 по фиксированной низкой ставке. Цель этого продукта – значительно упростить жизнь населения. Ведь гораздо удобнее отслеживать погашение одного кредита, чем, например, трех, уменьшить ежемесячный платеж и сэкономить семейный бюджет. Поэтому гражданам достаточно изучить рынок предложений и выбрать интересующий их продукт.

- А что касается ипотечного кредитования?

- И для него в настоящее время благоприятный период. С марта 2015 года и до конца этого года во многих банках, в том числе ВТБ24, реализуется программа «Ипотека с господдержкой». Процентная ставка по ней минимальная и не может превышать 12% годовых. Например, в ВТБ24 она составляет 11,4% с учетом скидок компаний-застройщиков. Воспользоваться этим предложением могут все, кто планирует приобрести квартиру в новостройке. Стоит отметить, что среди жителей Приморья ипотека с господдержкой наиболее популярна, чем в других регионах Дальнего Востока. Так, с начала года в рамках этой программы только ВТБ24 в Приморье выдано 379 ипотечных кредитов на общую сумму в 721 млн рублей.

- Очередного понижения процентных ставок населению все-таки стоит ожидать?

- Снижение ставок по ипотеке зависит от политики Центробанка, который на данный момент последовательно работает над удержанием показателей инфляции. Высшее руководство ВТБ24 уверено, что вполне возможно вывести уровень инфляции к 5% к концу следующего года. Тогда у нас будет возможность выдавать ипотечные кредиты под 9% годовых. При сегодняшнем уровне доходов населения такие займы станут доступными для 30% семей.

- Потребительских кредитов понижение инфляции тоже коснется?

- Ставки будут снижаться по всем кредитам, что, очевидно, затронет наши основные продукты, в том числе потребительские кредиты. Но на существенное снижение рассчитывать не приходится. Банк России отдельно отметил необходимость поддержания достигнутого уровня ключевой ставки до конца текущего года, а значит, и реакция рынка вряд ли будет значительной. На самом деле, сейчас один из самых удачных периодов для обращения к кредитным услугам банка. Главное, чтобы сами граждане адекватно оценивали свои возможности - достаточно ли у них доходов для выплаты ежемесячных взносов по кредиту - и, убедившись в своей состоятельности, обращались в банк за займом: это спасет их семейный бюджет и кредитную историю. Реклама.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

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Теги: банки  крдиты 



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