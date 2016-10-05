БИНБАНК внедряет инновации во Владивостоке

Технологии одного из крупнейших частных банков России оценят во Владивостоке

БИНБАНК, входящий в топ-15 крупнейших кредитных организаций страны и активно развивающий бизнес на Дальнем Востоке, приступил к реализации нового проекта для региона: выпуск банковских карт для школьников. На страницах Деловой газеты «Золотой Рог» главный управляющий директор группы БИНБАНКа Петр МОРСИН рассказывает о подробностях этого проекта и о других планах БИНБАНКа.

- Петр, свой визит во Владивосток вы начали с подписания соглашения с администрацией нашего города по проекту «Юниор». Расскажите, в чем заключается данная инициатива?

- Запуск проекта подразумевает присоединение 5 школ города к нашей программе и выпуск для учащихся мультифункциональной пластиковой карты «Юниор». Проект в первую очередь связан с воспитанием финансовой грамотности у подрастающего поколения. Сегодня в более чем 400 российских школах данный проект уже успешно работает. Карты банк выпускает бесплатно детям от 6 до 17 лет. Ребята с помощью этой карты оплачивают обеды в школьных столовых и совершают покупки в других магазинах. А родители благодаря сервисам, которые «вшиты» в карту, получают сообщения не только о каждой операции ребенка, но и информацию о том, когда он добрался до школы или покинул ее. БИНБАНК одновременно оборудует школы системой пропускного контроля, что также способствует обеспечению безопасности в учебном заведении.

Также мы разработали инновационный проект для отечественных вузов. В частности, первого сентября в Новосибирском институте народного хозяйства стартовал наш кампусный проект. Это пластиковая карта для студентов, которая совмещает в себе функции студенческого и читательского билета, платежную карту и даже зачетную книжку.

- Внедрение инновационных технологий для БИНБАНКа является определяющим в ведении банковского бизнеса?

- Вы правы. «БИНБАНК кредитные карты», команда которого занимается разработкой современных инновационных продуктов для всей банковской группы, выделен нашими акционерами в отдельный банк. «БИНБАНК кредитные карты» – инновационный, динамичный, технологичный и активный банк. Мы намеренно дали ему возможность идти в технологическом авангарде. Разработки, которые внедряем в рамках банковской группы, позволяют нам входить в лидеры российских банков в сфере мобильного и интернет-банкинга. Сегодня мы внедряем бесконтактные платежи, занимаемся усовершенствованием мобильного приложения и многим другим. Сложно не замечать, что многие сферы жизни уходят в сферу digital. Мы должны отвечать на вызовы времени.

- Владивосток - один из центров финансовой активности на Дальнем Востоке. Какие перспективы видит БИНБАНК в развитии своего бизнеса в Приморском крае?

- Мы приняли решение о расширении своего присутствия на Дальнем Востоке. С нашей точки зрения кризис – это самое плодотворное время для развития и движения вперед. Именно потому БИНБАНК нарастил свои активы и развивается в региональном направлении. В период экономической турбулентности у нас был конкретный план, и мы четко его придерживались, быстро реагировали на предложенные экономикой обстоятельства.

В итоге задача объединения мощных региональных банков под единым брендом БИНБАНКа получила реальное воплощение. В течение последних двух лет мы взяли под крыло порядка 10 банков, включая МДМ Банк. Более года в качестве единого бренда нашей группы БИНБАНК присутствует в Приморском крае. Мы усилили нашу дальневосточную команду профессионалом с большой буквы: управляющим дальневосточной дирекции БИНБАНКа является Маргарита КОНОВАЛОВА.

- До конца 2016 года должно произойти окончательное слияние БИНБАНКа и МДМ Банка, предполагается, что их объединит единый бренд – БИНБАНК. Что такое решение будет значить для клиентов и партнеров обеих кредитных организаций?

- Проведена серьезная подготовительная работа по адаптации продуктов, тарифов, программного обеспечения БИНБАНКа и МДМ Банка. Сегодня можно сказать, что технологическая база уже подготовлена, команда работает и все необходимые компетенции присутствуют. БИНБАНК представляет собой целую банковскую группу, основными акционерами которой являются Михаил ГУЦЕРИЕВ и Микаил ШИШХАНОВ (председатель совета директоров БИНБАНКа).

- На какого клиента в Приморье БИНБАНК делает ставку в первую очередь?

- Мы нацелены на долгосрочные отношения с клиентом. БИНБАНК делает ставку на технологии и высокий уровень сервиса, чтобы оправдать ожидания клиента. БИНБАНК не может быть банком-монолайнером, предлагающим услуги лишь определенным сегментам бизнеса или клиентам. Мы представляем собой банк, который имеет мощный розничный и корпоративный, инвестиционный бизнес. Наш клиент – тот, кто планирует свою жизнь на несколько лет вперед, а значит, желает улучшить жилищные условия, приобрести лучший автомобиль взамен нынешнего, хочет развиваться и обучаться.

Яна Мальцева. Газета «Золотой Рог», Владивосток.