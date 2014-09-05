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Прожиточный минимум пенсионеров Приморья в 2015 году составит 8444 руб.

05 Сентября 2014, 13:23 | Приморье

Прожиточный минимум пенсионера в Приморском крае ожидает ежегодная индексация. С 2015 года его повысят на 8 проц., благодаря чему показатель вплотную приблизится к отметке в 8,5 тыс. руб.

Новая величина прожиточного минимума 4 сентября была одобрена комитетом ЗС ПК по социальной политике и защите прав граждан сразу в трех чтениях. Как ожидается, в конце сентября показатель утвердят на сессии краевого парламента, что позволит рассчитать бюджет на 2015 год исходя из новой величины прожиточного минимума.

По словам вице-губернатора Приморского края Павла СЕРЕБРЯКОВА, в 2015 году величина прожиточного минимума пенсионера в Приморье вырастет на 626 руб., или 8 проц., достигнув отметки в 8444 руб. Исходя из этого показателя, уже рассчитан и объем средств на социальную доплату к пенсии тем пожилым людям, чья пенсия ниже прожиточного минимума. На эти в 2015 году из краевой казны планируется выделить более 145 млн. руб.

Татьяна Загривенко. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Соб. инф.
Теги: приморье  пенсии  ЗС ПК 



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