982 жителя Приморья получили пенсию в наследство

За 7 месяцев 2014 года 982 жителя Приморского края получили пенсионные накопления своих умерших родственников. Краевое Отделение Пенсионного фонда РФ выплатило правопреемникам 29,5 миллионов рублей. Максимальная выплата составила почти 300 тысяч рублей. А за последние 6 лет общая сумма выплат составила 198,2 млн. рублей.

Отделение ПФР напоминает, что пенсионные накопления – это накопительная часть трудовой пенсии по старости. Она формируется у граждан 1967 года рождения и моложе, за которых работодатель отчисляет страховые взносы, а также у всех участников Программы государственного софинансирования, известной в народе как «тысяча на тысячу». Кроме того, в 2002-2004 годах накопительная часть пенсии формировалась у мужчин 1953 года рождения и моложе, а также у женщин 1957 года рождения и моложе.

Когда граждане не доживают до пенсии, их пенсионные накопления могут наследовать родственники: дети, супруги, родители. По закону они являются правопреемниками первой очереди. Правопреемники второй очереди – братья, сестры, бабушки, дедушки, внуки. Кроме того, гражданин может при жизни сам назначить своих правопреемников, написав заявление в территориальное управление ПФР.

Обращаться за выплатой можно в любой территориальный орган ПФР до истечения 6 месяцев со дня смерти застрахованного лица. Если прошло больше времени, срок обращения восстанавливается в судебном порядке.

Газета «Золотой Рог», Zrpress.Ru.