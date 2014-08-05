Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
982 жителя Приморья получили пенсию в наследство
За 7 месяцев 2014 года 982 жителя Приморского края получили пенсионные накопления своих умерших родственников. Краевое Отделение Пенсионного фонда РФ выплатило правопреемникам 29,5 миллионов рублей. Максимальная выплата составила почти 300 тысяч рублей. А за последние 6 лет общая сумма выплат составила 198,2 млн. рублей.
Отделение ПФР напоминает, что пенсионные накопления – это накопительная часть трудовой пенсии по старости. Она формируется у граждан 1967 года рождения и моложе, за которых работодатель отчисляет страховые взносы, а также у всех участников Программы государственного софинансирования, известной в народе как «тысяча на тысячу». Кроме того, в 2002-2004 годах накопительная часть пенсии формировалась у мужчин 1953 года рождения и моложе, а также у женщин 1957 года рождения и моложе.
Когда граждане не доживают до пенсии, их пенсионные накопления могут наследовать родственники: дети, супруги, родители. По закону они являются правопреемниками первой очереди. Правопреемники второй очереди – братья, сестры, бабушки, дедушки, внуки. Кроме того, гражданин может при жизни сам назначить своих правопреемников, написав заявление в территориальное управление ПФР.
Обращаться за выплатой можно в любой территориальный орган ПФР до истечения 6 месяцев со дня смерти застрахованного лица. Если прошло больше времени, срок обращения восстанавливается в судебном порядке.
Газета «Золотой Рог», Zrpress.Ru.
Новости тематики
- ВТБ незначительно повысил ставку по ипотеке
- Азиатско-Тихоокеанский банк представил новый вклад "Золотой" с повышенной процентной ставкой
- Инвестиции в надежность
- Быстрые займы
- Минфин накануне выходных опубликовал прогноз по рублю на 17 лет
- Инвестиции отчаяния
- Будущим пенсионерам подложили одну большую свинью
- Паниковать не на что
- Потеряли "зеленую карточку"?
- Более половины пенсий приморцев назначены с помощью интернета
Новости раздела
- ВТБ незначительно повысил ставку по ипотеке
- Банки подогрели интерес жителей Приморья к депозитам
- Ипотека остается в тренде
- Азиатско-Тихоокеанский банк представил новый вклад "Золотой" с повышенной процентной ставкой
- Беззалоговая западня
- Инвестиции в надежность
- Быстрые займы
- Иностранные акционеры уходят из приморского банка
- Проходной банк
- Банки продолжают повышать ставки рублевых вкладов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Названа причина, почему в Приморье разоряются даже торговые сети
- Виталий Веркеенко вернулся на работу
- Разрешите мне выжить! #лонгрид
- "Он не вернется на Сахалин ни при каких обстоятельствах"
- Во Владивостоке открылся Международный форум "Таежные промыслы – основа развития лесных территорий"
- Дмитрий Медведев подписал постановление по очень болезненному вопросу для Дальнего Востока
- Чиновники научились воровать деньги, используя фотошоп
- Виктор Шалай: Я глубоко убежден, что от музеев зависит, сколько людей будет жить в регионе
- В Приморье в декабре вновь может обостриться проблема с ГЛОНАСС
- На золоотвале ТЭЦ-1 во Владивостоке задумали построить что-то грандиозное
А кто нибудь из живущих, уже что нибудь получил?