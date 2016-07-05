Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Стажировку в Дальневосточном Сбербанке прошли китайские банкиры
Представители Банка Харбина прошли недельную стажировку в Дальневосточном Сбербанке. Коллеги из Поднебесной познакомились с особенностями ведения бизнеса в России, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Банкиры обсудили, чем отличаются подходы к кредитованию и проектному финансированию предприятий в двух странах, какие возможности по работе на глобальных рынках имеет российский бизнес, и какие потребности дальневосточных корпораций реализуются через сервисы Сбербанка, рассказали "Золотому Рогу" в пресс-службе банка.
Особенно актуальным оказался обмен опытом по реализации инструментов торгового финансирования и корреспондентских отношений: такой банковский инструмент позволяет бизнесу Дальнего Востока России получить финансирование за счет средств, привлеченных Сбербанком на международном рынке, что дает возможность снижения итоговой стоимости финансирования для клиента.
На сегодня Сбербанк отмечает увеличение спроса на торговое финансирование на коммерческих рынках Китая. В первом полугодии 2016 года объем аккредитивов с пост-импортным финансированием в юанях увеличился на 80 % по сравнению с объемом прошлого года, причем наблюдается трехкратный рост количества сделок.
Гости имели возможность погрузиться и в корпоративную жизнь крупнейшего российского банка – узнали о его корпоративной культуре, философии и ценностях, клиентоцентричной модели бизнеса.
«Подобный международный обмен опытом между финансовыми организациями - это хорошая, нужная практика. Мы почерпнули много новой информации, как и наши гостьи из Банка Харбина. Наличие таких открытых и дружественных отношений между крупнейшими банками России и Китая облегчают работу дальневосточному бизнесу с китайскими партнерами. С Банком Харбина мы – давние партнеры, именно с ним мы открыли одни из первых корреспондентских счетов», - отметила Марина Перебейнус, заместитель председателя Дальневосточного банка ПАО Сбербанк.
Новости тематики
- Азиатско-Тихоокеанский банк вошел в список десяти банков для пенсионных накоплений
- Глава Приморья предложил Сбербанку увеличить число банкоматов в крае
- "В Приморье появится социальная карта"
- Касса банкомат не заменит
- Банк, который идет в ногу со временем
- Якутский банк начал падение с выхода в Крым
- Ставки по ипотечным кредитам продолжают падать
- АТБ судится с "пирамидой"
- Азиатско-Тихоокеанская пирамида
- Дебет с кредитом cходятся в Приморье
Новости раздела
- Азиатско-Тихоокеанский банк вошел в список десяти банков для пенсионных накоплений
- Глава Приморья предложил Сбербанку увеличить число банкоматов в крае
- Для приморцев, выплачивающих ипотеку, выделены десятки миллионов рублей
- "В Приморье появится социальная карта"
- Касса банкомат не заменит
- Система страхования банковских вкладов будет распространена и на малые предприятия
- Банк, который идет в ногу со временем
- Якутский банк начал падение с выхода в Крым
- Приморские финансисты читают лекции во Всероссийском детском центре "Океан"
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
- Путин сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
- Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- Население Приморского края продолжает стремительно сокращаться
- На Шикотане завершается строительство уникального рыбоперерабатывающего завода
Whoever it was on here that prescribed the site Emini S&P Trading Secret I need to say much appreciated. You are correct they have been extremely useful to me in figuring out how to trade. I now have trust that I can stop my occupation and trade full-time. trading is not as hard as I thought it was however it serves to gain from the correct spot.