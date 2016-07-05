Стажировку в Дальневосточном Сбербанке прошли китайские банкиры

Представители Банка Харбина прошли недельную стажировку в Дальневосточном Сбербанке. Коллеги из Поднебесной познакомились с особенностями ведения бизнеса в России, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Банкиры обсудили, чем отличаются подходы к кредитованию и проектному финансированию предприятий в двух странах, какие возможности по работе на глобальных рынках имеет российский бизнес, и какие потребности дальневосточных корпораций реализуются через сервисы Сбербанка, рассказали "Золотому Рогу" в пресс-службе банка.

Особенно актуальным оказался обмен опытом по реализации инструментов торгового финансирования и корреспондентских отношений: такой банковский инструмент позволяет бизнесу Дальнего Востока России получить финансирование за счет средств, привлеченных Сбербанком на международном рынке, что дает возможность снижения итоговой стоимости финансирования для клиента.

На сегодня Сбербанк отмечает увеличение спроса на торговое финансирование на коммерческих рынках Китая. В первом полугодии 2016 года объем аккредитивов с пост-импортным финансированием в юанях увеличился на 80 % по сравнению с объемом прошлого года, причем наблюдается трехкратный рост количества сделок.

Гости имели возможность погрузиться и в корпоративную жизнь крупнейшего российского банка – узнали о его корпоративной культуре, философии и ценностях, клиентоцентричной модели бизнеса.

«Подобный международный обмен опытом между финансовыми организациями - это хорошая, нужная практика. Мы почерпнули много новой информации, как и наши гостьи из Банка Харбина. Наличие таких открытых и дружественных отношений между крупнейшими банками России и Китая облегчают работу дальневосточному бизнесу с китайскими партнерами. С Банком Харбина мы – давние партнеры, именно с ним мы открыли одни из первых корреспондентских счетов», - отметила Марина Перебейнус, заместитель председателя Дальневосточного банка ПАО Сбербанк.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.