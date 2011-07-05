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Сбербанк приходит на помощь малому бизнесу
Развивать бизнес без поддержки крайне трудно. Решить вопрос с финансированием можно, обратившись в банк за кредитом. Однако требования и условия ссуды не всегда по силам малым предприятиям. Крупнейшим кредитором малого бизнеса страны выступает Сбербанк России. Чтобы помочь субъектам малого предпринимательства уверенно встать на ноги, Сбербанк разработал качественно новый кредитный продукт «Доверие».
О том, что нового в Сбербанке приготовили для малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, «ЗР» рассказал Андрей БЕДНАРСКИЙ, начальник Управления организации обслуживания и продаж для юридических лиц Приморского отделения Сбербанка России:
- Программа «Доверие» ориентирована на сектор малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей и собственников компаний с годовой выручкой до 60 млн рублей. Данный продукт характеризуется четырьмя ключевыми преимуществами по сравнению с аналогичными предложениями на рынке: лояльными требованиями к бизнесу, высокой скоростью рассмотрения заявки, значительной суммой кредита и низкой процентной ставкой.
Главное преимущество новой кредитной программы - скорость обработки заявлений клиентов. Если раньше срок рассмотрения кредитной заявки составлял не более 8 рабочих дней после предоставления заемщиком полного пакета документов, то в рамках кредита «Доверие» рассмотрение заявки сокращается до 3 рабочих дней!
Теперь предприятие может получить ссуду от 30 тыс. до 2 млн рублей (в два раза больше, чем ранее) на срок от 6 до 24 месяцев под 17,5% годовых (ранее - 19%). Что касается ставки 17,5%, в нее входят абсолютно все расходы по оформлению кредита. Отсутствуют дополнительные комиссии по кредитному договору. Досрочный возврат осуществляется также без дополнительных трат. В декабре 2010 года при запуске программы кредитования «Доверие» наша ставка составляла 19% годовых и являлась средней по рынку. Сейчас, с увеличением максимальной суммы кредита и снижением ставки, наш кредитный продукт стал еще более привлекательным для клиентов.
По желанию клиента кредит оформляется либо на собственника бизнеса как физическое лицо, либо на юридическое лицо. Из обеспечения необходимо оформить одно поручительство.
Программа «Доверие» предусматривает минимальный пакет документов: финансовую отчетность на последнюю дату, регистрационные документы и документы, подтверждающие полномочия участников сделки. Банк не требует дополнительных справок из государственных органов. Анкету заемщику поможет составить сотрудник банка. Подготовка пакета документов, как правило, занимает не более одного дня.
За первое полугодие 2011 года в Приморском крае мы выдали 550 кредитов по программе «Доверие». 65% обратившихся заемщиков получили положительное решение по кредиту - это высокий показатель для скорринговых технологий. Сейчас, когда условия стали еще более привлекательными, мы ожидаем значительный рост спроса на этот продукт.
Досье "ЗР"
Чтобы сделать поддержку малого бизнеса комплексной, Сбербанк разработал ряд дополнительных сервисов. Так, с июня по октябрь 2011 года предприятия смогут бесплатно подключиться к услуге интернет-банкинга «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн», получив два месяца бесплатного обслуживания в подарок. А для кредитующихся клиентов предусмотрено льготное открытие счета и скидка на расчетно-кассовое обслуживание.
Подробную информацию об условиях кредита можно получить по тел. (4232) 43-48-69, а также на сайте Сбербанка России.
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