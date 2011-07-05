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Рейтинг Дальневосточного банка снова вырос

05 Июля 2011, 02:18 | Приморье

Дальневосточный банк входит в тройку ведущих региональных банков Дальнего Востока и Восточной Сибири и занимает 102-е место в рейтинге РосБизнесКонсалтинга (РБК) по чистым активам банков России на 1 апреля 2011 года.

ДВБ сохраняет высокие позиции в рейтинге по объему кредитного портфеля, на 01.04.2011 г. он расположился на 89-м месте. При этом банк продемонстрировал активное наращивание кредитного портфеля физических лиц, поднявшись в рейтинге по объему кредитования населения на 5 позиций (по сравнению с позицией на 01.01.2011 г.). Кредитный портфель юридических лиц ДВБ рос пропорционально объемам рынка, банк занимает 80-е место в рейтинге по этому показателю.

Значительного прогресса Дальневосточному банку удалось достичь в рейтинге по объему ликвидных активов: на 01.04.2011 г. он вошел в первую сотню российских банков и занимает 94-е место (+12 мест по сравнению с позицией на 01.01.201 г.1). В рейтинге по объему вложений в ценные бумаги ДВБ поднялся на 9 позиций, заняв 114-ю строчку.

Дальневосточный банк благодаря разветвленной филиальной сети, по-прежнему остается в сотне самых филиальных банков России. В соответствующем рейтинге на 1 апреля 2011 года банк расположился на 93-м месте. При этом подразделения Дальневосточного банка отличаются высокой эффективностью, что подтверждается рейтингами по объему чистых активов и по объему выданных кредитов на одну точку продаж, в которых банк занимает 47-е место (на 01.04.2011г.).

Относительно региональных банков позиции ДВБ стабильно высоки. Дальневосточный банк занимает 3-е место среди региональных банков по объему чистых активов и 3-е место по кредитному портфелю. При этом банк лидирует среди региональных банков как по размеру корпоративного кредитного портфеля, так по объемам чистых активов и выданных кредитов на одну точку продаж.

Автор: По сообщениям пресс-службы банка
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