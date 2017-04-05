Платежи по кредитам пришли в докризисную норму

Платежи россиян по займам к началу этого года опустились ниже докризисных уровней. Как подсчитали в Объединенном кредитном бюро (ОКБ), средний размер ежемесячного платежа уменьшился фактически у всех категорий заемщиков в среднем на 15% в сравнении с началом 2014 года. Несмотря на это, по каждой категории заемщиков за два года выросла доля безнадежных ссуд (с просрочкой от 90 дней и более) - в среднем на 7-9%.

Эксперты прогнозируют, что такая динамика сохранится в течение ближайших двух лет.

Сумма ежемесячного платежа россиян по разным видам кредитов по итогам прошлого года опустилась ниже предкризисных показателей, которые были отмечены в начале 2014 года. В среднем, как следует из оценок ОКБ, платеж уменьшился на 15%, причем как у тех граждан, которые имеют всего один кредит, так и у владельцев 2–4 займов.

В частности, средний платеж заемщика, у которого есть один кредит, уменьшился с 2014 года к концу 2016 года на 19% - до 10 тыс. рублей. На 15% сократился платеж заемщиков с двумя ссудами (до 21 тыс. рублей), на 11% - у владельцев трех займов, а обремененные четырьмя кредитами стали платить на 3% меньше.

Только так называемым серийным заемщикам (с пятью и более ссудами) за два года пришлось платить больше на 7%. Их ежемесячный расход на кредиты вырос со 138 тыс. рублей до 148,2 тыс. рублей.

При этом за два года увеличилась доля потенциально дефолтных заемщиков, то есть тех граждан, которые более 90 дней не платят по кредитам. Такие займы считаются безнадежными, или невозвратными.

К концу прошлого года 11% заемщиков с одним кредитом попали в эту категорию. Туда же в ОКБ отнесли 17% владельцев двух займов, 21% - трех ссуд и 26% - четырех. Сегмент «серийных» заемщиков (от пяти кредитов) также ухудшился - 38% (доля дефолтных заемщиков) по итогам прошлого года против 29% в 2014-м.

Впрочем, платежная дисциплина последних ухудшалась медленнее остальных, отметили в ОКБ. Скорее всего, кредитная ситуация с этими гражданами уже достигла предела и в дальнейшем будет улучшаться, считают в кредитном бюро.

- На мой взгляд, это позитивная тенденция, - уверен директор по развитию продуктов ОКБ Александр АХЛОМОВ. - Это обусловлено несколькими факторами. Во-первых, ужесточение требований к заемщикам со стороны банков, которые действовали на протяжении последних двух лет, позволило существенно улучшить качество новых выдач. Во-вторых, снижение платежа по кредитам и долговой нагрузки в целом связано с тем, что в 2015-2016 годах сократился средний чек по новым кредитам по сравнению с кризисным периодом. Кроме того, начиная с середины 2015 года ставки по займам последовательно снижались вслед за ключевой ставкой ЦБ, что также позволило снизить размер ежемесячного платежа по кредиту.

Руководитель направления разработки кредитных продуктов Бинбанка Светлана ГОРДЕЕВА также отметила, что на исходе кризиса в 2016 году крупнейшие розничные банки активизировали программы рефинансирования, предлагая заемщикам более низкие ставки и оптимальные сроки.

- Тренд образовался в результате усиления конкуренции за качественных заемщиков, которые получили возможность снизить долговую нагрузку. Программы рефинансирования на рынке рассчитаны на заемщиков, имеющих не более 3–4 кредитов. Этим и объясняется тенденция снижения размеров платежей у данной категории, - пояснила Светлана Гордеева.

В рамках такой работы по реструктуризации задолженности ежемесячный платеж клиента по кредиту снижается в среднем как раз на те самые 15–20%, на которые указали в ОКБ, подтвердил «Известиям» председатель правления банка «Русский стандарт» Илья ЗИБАРЕВ. В ряде случаев снижение достигает 40% от изначальной суммы ежемесячного платежа, добавил он.

«Серийным» же заемщикам, у которых накопилось пять и более кредитов, рефинансировать займы в принципе довольно сложно - разве только по высоким ставкам и в некрупных банках, готовых к повышенному риску, отметила Светлана Гордеева из Бинбанка. Поэтому выросла долговая нагрузка у сильно закредитованных граждан.

У этой ситуации есть еще одно объяснение, указал руководитель казначейства банка «Воронеж» Николай ЧУКЛЯЕВ. Дело в том, что банки действительно снижали процентные ставки по кредитам и вкладам по мере смягчения денежно-кредитной политики ЦБ, но за тот же период существенно сократились доходы населения. В результате этого произошел рост уровня дефолтности по займам, сказал банкир.

- Если доходы населения и начнут расти, то темпы будут крайне скромные, а вот долговая нагрузка сейчас остается довольно существенной. Подобная ситуация - крайне рискованная для банков, поскольку рынок потребительского кредитования остается замороженным и дает банкам вновь развернуть свою деятельность, - прогнозирует Николай Чукляев из банка «Воронеж».

Если ситуация останется такой же, как в прошлом году, то рост количества должников замедлится только к концу этого года, а в следующем их количество может пойти на убыль, согласился Александр Ахломов из ОКБ.

По данным ЦБ, кредитование же физлиц выросло в прошлом году всего на 1,1%. При этом реальные располагаемые доходы населения России в 2016-м сократились на 5,9%, а оборот розничной торговли - на 5,2%.