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Дальневосточный банк и Примсоцбанк признаны социально значимыми
Только два банка с пропиской в Приморье признаны Банком России значимыми на рынке платежных услуг – Дальневосточный банк и Примсоцбанк. Кроме того, в числе 51-ой кредитной организации, вошедшей в реестр, присутствуют дальневосточные банки «Восточный экспресс», Азиатско-Тихоокеанский банк (оба - Благовещенск) и Алмазэргиэнбанк (Якутск).
В реестр вошли 47 банков, РНКО «Платежный центр», а также три НКО – «Рапида», «Яндекс.Деньги» и «ПэйПал Ру», свидетельствуют материалы на сайте ЦБ РФ.
Решение о признании кредитных организаций значимыми на рынке платежных услуг Банк России принимает ежегодно не позднее 1 апреля.
Для признания кредитной организации значимой на рынке платежных услуг она должна соответствовать хотя бы одному из закрепленных в проекте указания критериев.
В частности, доля объема операций с использованием расчетных и кредитных карт, осуществленных кредитной организацией на территории хотя бы одного федерального округа РФ за календарный год, должна быть равна или превышать 2% от общего объема таких операций, осуществленных кредитными организациями на территории данного федерального округа за год.
Такой же порог (2%) устанавливается для доли количества расчетных и кредитных карт, эмитированных кредитной организацией на территории федерального округа по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, от общего количества карт, эмитированных кредитными банками на территории этого округа, и для доли количества банкоматов, электронных терминалов и импринтеров, применяемых для операций с использованием платежных карт, принадлежащих кредитной организации, в общем количестве этих устройств, принадлежащих кредитным организациям, расположенным на территории округа.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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