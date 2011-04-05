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К концу 2011 года более 280 тыс. потребителей должны установить электросчетчики повышенного класса
К концу 2011 года более 280 тыс. потребителей электроэнергии Приморья должны установить в домах и квартирах электросчетчики повышенного класса точности. Из них 226 тыс. абонентов рассчитываются с энергетиками по показаниям индивидуальных счетчиков с просроченным межповерочным интервалом и классом точности 2,5, еще 56 тыс. оплачивают энергопотребление по нормативу.
Напомним, что до начала 2012 года в соответствии с законом «Об энергосбережении и энергоэффективности» счетчики электроэнергии должен войти в каждый дом. В 2010 году требования законодательства в части организации энергоучета выполнили около 85 тыс. абонентов филиала Дальэнергосбыта (филиал ОАО «Дальневосточная энергетическая компания»), установив электросчетчики класса точности 1,0 и 2,0.
Сегодня в крупных городах Приморья с большим количеством многоквартирных домов - Владивостоке, Артеме, Уссурийске, Находке - значительная часть абонентов энергокомпании пользуются устаревшими приборами учета или оплачивают электроэнергию по нормативу. Так, во Владивостоке не организован учет электроэнергии, соответствующий закону «Об энергосбережении», в квартирах 35% абонентов, в Артеме этот процент составляет - 42%, в Находке - 43%, в Уссурийске - 32%.
По словам директора Дальэнергосбыта Вадима МИРОНЕНКО, устаревшие счетчики сегодня являются одной из причин значительной доли общедомовых нужд в многоквартирном жилом фонде. «В рамках реализации закона «Об энергосбережении» и минимизации начислений ОДН в интересах всех жильцов установить до 1 января 2012 года индивидуальные приборы учета с классом точности не ниже 2,0, которые точнее учитывают потребленную энергию», - поясняет Вадим Мироненко.
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