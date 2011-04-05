Гибкий энерготариф: меньше платит тот, кто планирует

Новые правила расчета стоимости электроэнергии для предприятий, вступившие в силу 1 марта этого года, вызывают серьезную обеспокоенность среди промышленников. Основная причина опасений - штрафные коэффициенты за отклонение фактических объемов потребления электроэнергии от договорных.

Заместитель генерального директора ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК) по сбыту Сергей ХИТУН уверен, что страхи слишком преувеличены. В свете принятия новых правил самое главное правило для потребителя - добросовестно планировать свою деятельность.

- Сергей Андреевич, в этом году произошло поворотное событие на розничных рынках электроэнергии Дальнего Востока, которое изменило правила ее покупки для предприятий. Объясните, в чем суть нововведения, какие преимущества оно дает нашим клиентам, и в чем его неудобство, если оно есть?

- Основная суть новой системы расчета довольно проста: чем грамотнее планируешь свое потребление, чем лучше знаешь экономику своего предприятия, тем меньше платишь за электроэнергию. Но есть, конечно же, составляющая стоимости, связанная с изменениями цен на оптовом рынке электроэнергии (ОРЭ), на которые наши клиенты не могут влиять напрямую. Тогда ОАО «ДЭК» как Гарантирующий поставщик берет на себя ответственность за грамотную работу на ОРЭ с целью снижения «оптовой» цены покупки электроэнергии. Замечу, начиная с 2008 года наша компания регулярно добивалась снижения цен покупки на ОРЭ.

В этой ситуации я предлагаю нашим клиентам прежде всего ознакомиться с документом, вникнуть в суть новых правил, чтобы правильно их применять. В помощь потребителям мы организовали работу консультационных центров, разработали специальные методические пособия для каждой группы абонентов, ввели в работу раздел корпоративного сайта, посвященный правилам, а также технологический сайт, позволяющий по сети Интернет принимать заявки о плановом объеме потребления электрической энергии и заявленной мощности от абонентов с присоединенной мощностью более 750 и менее 750 кВА. В ближайшие дни будет внедрена услуга «Личный кабинет».

- С какими трудностями столкнутся ваши потребители на первых порах?

- Думаю, первые сложности будут связаны именно с планированием своего потребления. Это хорошо видно на примере нескольких крупных потребителей, которые присылают нам свои заявки на протяжении последних двух лет. Следующая проблема - сложности с коммерческим учетом у наших клиентов. Им придется очень серьезно перестраивать организационную работу своих энергетических служб.

- На семинарах-совещаниях, которые были организованы для розничных потребителей ДЭК в феврале этого года, оговаривалось, что резкого перехода к новым правилам не произойдет, потребителям будет предоставлено время для плавного перехода к новой схеме расчетов. Сколько будет длиться этот период, когда он закончится и что он в конечном счете предприятиям дает?

- Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо разделить потребителей на три группы: с присоединенной мощностью более 750 кВА с двухставочным тарифом, присоединенной мощностью более 750 кВА с одноставочным (зонным) тарифом и абонентов с присоединенной мощностью 750 кВА и менее. Для первой группы - «двухставочников» - переходный период будет длиться до июля 2011 года, когда повышающие/понижающие коэффициенты будут постепенно нарастать до нормативного уровня. В случае с «одноставочниками» (свыше 750 кВА) штрафные коэффициенты заработают в полную силу только в июле следующего года, а для потребителей с присоединенной мощностью 750 кВА «смягченные» штрафные коэффициенты за отклонение электропотребления от плановых объемов будут применяться до 31 декабря 2011 года.

Переходный период даст потребителям возможность подготовиться к новой «энергетической» жизни предприятия, решить проблемы с планированием и установкой автоматизированных систем учета, избежать рисков в планировании электропотребления.

- Некоторые клиенты ДЭК опасаются, что разработанные ФСТ правила сильно усложнят работу, ведь специфика некоторых предприятий не позволяет им четко спланировать почасовое расходование электроэнергии. Что вы можете им на это сказать?

- Новые правила мотивируют потребителя лучше знать свое производство, и как следствие, свое потребление в каждый час суток. Существуют интеллектуальные счетчики и многие другие технические средства, которые помогают в сборе, хранении и анализе данных по электропотреблению по каждому часу. Таким образом, фактически работа предприятия по данному направлению не усложняется, а переходит на иной, более качественный уровень.

Что касается специфики, то действительно, введение Правил заставит потребителя ставить потребление электричества во главу угла при планировании любых производственных процессов, включая бизнес-планирование. Такой подход позволит предприятию более качественно формировать себестоимость конечной продукции, особенно если речь идет об энергоемком товаре. Решение Правительства РФ о необходимости планирования обусловлено тем, что планы электропотребления всех потребителей региона напрямую влияют на планы выработки электроэнергии генераторами, количество запасов топлива на электростанциях, проведение профилактических ремонтов, на удельный вес в фактическом балансе каждого генератора от самого дорогого до самого дешевого. В целом поведение генераторов определяет конечную фактическую стоимость единицы электрической энергии всего региона. Немаловажным является и тот факт, что правила помогут потребителю реализовать основные положения Закона об энергосбережении.

- Вы изучали опыт введения этих правил на розничных рынках в европейской части России? Насколько безболезненно для тамошних предприятий произошел переход на новую схему расчетов?

- Введение данных правил в европейской части России произошло в момент основных коренных изменений в сфере электроэнергетики, в момент ее реформирования. Это несколько смягчило процесс применения правил, но, тем не менее, проблемы у них были. В неценовой зоне ДФО разработка и принятие правил несколько затянулись, что, по моему личному мнению, дало потребителям некоторое преимущество, чтобы серьезно подготовиться - установить системы автоматизированного коммерческого учета, заняться опытным планированием. Дальневосточная энергетическая компания с 2007 года регулярно освещала ситуацию по разработке правил в региональных СМИ.

- Какого характера помощь оказывает ОАО «ДЭК» своим клиентам в части оказания консультационных услуг?

- Мы проводим серьезную работу для всех своих клиентов. Открыты консультативные пункты на территориях Приморья, Хабаровского края, Амурской области и Еврейской АО. На официальном сайте ОАО «ДЭК» www.dvec.ru можно ознакомиться с информацией о применяемых в расчетах коэффициентах и официальным текстом правил, а также задать вопрос. Ежемесячно ОАО «ДЭК» будет предоставлять потребителям детализированные расчеты стоимости и цены с актом приема передачи. Запущен в работу технологический web-сайт компании как инструмент для подачи заявки по формированию потребления - в месячном, годовом, почасовом режимах. Это позволит более оперативно и точно формировать плановые цифры по потреблению.

- Кто в конечном счете выигрывает от новых правил?

- В первую очередь выигрывает грамотный потребитель, отлично знающий экономику своего предприятия, умеющий тщательно планировать его деятельность. Выигрывает генерация, которая, зная точный план электропотребления, может оптимально спланировать покрытие этого потребления введением экономичного режима с учетом минимизации затрат на покупку топлива, ввода дорогих генераторов, режима ремонта и т.д. А по большому счету, выигрывает вся экономика Дальневосточного региона и всего государства.