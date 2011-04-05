С начала года кредитный портфель активированных кредитных карт АТБ вырос в 2 раза

В декабре 2011 года Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ) запустил по всем филиалам пилотный проект по выпуску 5 тыс. кредитных карт. Они были предложены клиентам банка с положительной кредитной историей.

В марте 2011 года ссудная задолженность по кредитному портфелю активированных кредитных карт по сравнению с данными на начало 2011 года возросла в 2 раза, составив более 104 млн рублей.