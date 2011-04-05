Примсоцбанк по итогам 2010 года может увеличить дивиденды в 2 раза

Совет директоров Примсоцбанка рекомендовал акционерам на годовом собрании 12 апреля принять решение о выплате дивидендов по итогам 2010 года из расчета 5,9 рубля на одну обыкновенную акцию номиналом 12 рублей. Напомним, что по итогам 2010 года Примсоцбанк выплатил 3 рубля на акцию.

Таким образом, дивиденды могут вырасти почти в 2 раза. Ранее сообщалось, что прибыль Примсоцбанка после налогообложения по итогам 2010 года выросла в сравнении с 2009 годом более чем в 2,5 раза, до 359,5 млн рублей.