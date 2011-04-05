Востокбизнесбанк пойдет на распродажу?

24 марта преподаватели и студенты ДВФУ оказались перед фактом - получить деньги с пластиковых карт, эмитированных Востокбизнесбанком, оказалось невозможно. Зарплата профессоров, доцентов и старших преподавателей в буквальном смысле «зависла» в банкоматах. При этом «зарплатный проект» ДВФУ реально являлся практически единственным крупнейшим договором Востокбизнесбанка в течение 9 лет.

В официальном ответе президента Востокбизнесбанка Олега ШЕРШНЕВА на запрос ДВФУ сообщается, что Главное Управление Банка России по Приморскому краю ввело ряд ограничений в отношении ООО КБ «Востокбизнесбанк», в том числе запрет на зачисление средств на счета физических лиц. «Заработная плата за март преподавателям и сотрудникам ДВФУ будет выплачиваться с понедельника, 4 апреля, через кассы ДВФУ по заранее утвержденному графику», - сообщил проректор ДВФУ по экономике и финансам Игорь ВАТУЛИН.

«ЗР» следил, каким образом развивалась ситуация в последнюю неделю.

25 марта представитель Востобизнесбанка на запрос об условиях размещения вкладов физических лиц в валюте сообщил «ЗР» о том, что банк вклады не выдает и попросил не размещать информацию о ставках в газете, сославшись на изменение процентов по вкладам, а также на кадровые перестановки, которые происходят в данный момент в руководстве банка. Тем временем в ДВФУ было озвучено решение ректората о переходе на «зарплатный проект» в ВТБ24, а финансировать различные проекты федерального университета будет доверено Сбербанку.

Информация, как говорится, была принята к размышлению, никто из сотрудников не подозревал, что проблемы с «карточками» Востокбизнесбанка наступят так скоро. Еще 30 марта пластиковые карты банка были вполне активны. Но вечером этого же дня «сарафанным радио» профессура ДВФУ получила информацию о том, что надо бежать к банкоматам и снимать все, что хранится на счете.

31 марта оказалось, что карты Востокбизнесбанка заблокированы, наличные деньги не могли выдать не только банкоматы Транскредитбанка (который до октября 2010 года являлся «материнским»), но и банкоматы других федеральных и региональных кредитных структур.

На просьбу преподавателей, адресованную в бухгалтерию ДВФУ, выдать зарплату за март наличными в кассе университета еще 31 марта был получен отказ. Нынешнее положение объяснялось нехваткой денег в банкоматах и неоправданной паникой банковской клиентуры в лице преподавателей и студентов. Хотя у головного офиса банка на Военном шоссе выстраивались очереди уже с 24 марта: на руки выдавали по 3 тыс. рублей с карты и по 5 тыс. рублей со вклада. За оставшимися деньгами приглашали подходить по предварительной записи, очередь уже исчислялась более чем сотней человек. 1 апреля с карты в офисе банка стали выдавать по 5 тыс. рублей и вновь просили записываться, но уже на понедельник.

На официальный запрос «ЗР» в адрес президента ООО КБ «Востокбизнесбанк» Олега Шершнева был получен следующий ответ: «С целью получения необходимых денежных средств для удовлетворения текущих требований владельцев счетов экстренным созывом совета директоров принято решение о реализации активов банка, в том числе акций российских предприятий, котируемых на биржевых площадках РТС и ММВБ, части имущества банка. В отношении вкладов и карточных счетов физических лиц информируем, что все средства физических лиц в банке до 700 тыс. рублей застрахованы».

Досье «ЗР»

15 января 2011 г. ООО КБ «Востокбизнесбанк» отметил 20-летие. До 12 октября 2010 г. он входил в банковскую группу ОАО «ТрансКредитБанк», который продал банк 5 новым владельцам. 2011 г. ВББ начал с расширения: в январе открыл операционный офис в Хабаровске и в феврале дополнительный во Владивостоке. На сегодня доля 5 юридических лиц в уставном капитале составляет 99,791%. Это хабаровские компании: ООО «Индустрия» - 20%, ООО «Комплекс-ДВ» - 20%, ООО «Меркурий» - 19,791%, ООО «Соната» - 20%, ООО «Элит_ДВ» - 20%: