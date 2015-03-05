Как предпринимателю в Приморье взять кредит и остаться в живых

Высокая стоимость кредитов, бюрократия и пересмотр договоров по уже выданным займам приводят в отчаяние предпринимателей

Значительное сокращение кредитования как физических, так и юридических лиц - тенденция, которая будет наблюдаться в течение всего 2015 года, обещают эксперты. И если физические лица, в принципе, могут «потерпеть» без покупок чего-либо в кредит, то в бизнесе, особенно малом, сжатие кредитного рынка приведет к серьезным потерям.

Неподъемные ставки

К концу 2014 года повышение ставок и кредитных требований к заемщикам приняло масштабный характер, о чем свидетельствуют результаты исследования «Условия кредитования субъектов МСП», проведенного аналитическим центром МСП Банка. Кредитные ставки для субъектов малого и среднего бизнеса в среднем на 8 п.п. повысили 76,5% крупных и средних банков, представители которых были опрошены в ходе исследования. Кроме того, в 2014 году банки ужесточили требования к обеспечению (56%) и финансовому положению заемщиков (44%), ограничили сроки кредитования (11%) и сократили средний размер займа (6%).

В одинаково сложном положении оказались и банки, и их клиенты. Подняв ставку до 17%, Центробанк фактически уничтожил надежду малого бизнеса на доступные кредиты. Банки, в свою очередь, также не обрадовались такой инициативе: как для любого вида бизнеса, банку важна маржа, которую более реально получить при ставке по кредиту 14%, чем при ставке 25%. Последующее снижение ключевой ставки до 15% не разрядило обстановку в банковской сфере, считают специалисты.

Как признался «Золотому Рогу» руководитель филиала во Владивостоке одного из ведущих российских банков, вторая половина декабря и весь январь практически для всех банков прошел под знаком кредитного затишья, особенно в области кредитования бизнеса.

«Многим банкам, у которых головной офис находится в Москве, попросту дали поручение сверху не давать кредиты, - рассказал собеседник «Золотого Рога». - Только в начале февраля ряд крупных банков получили процентные ставки, по которым можно выдавать кредиты бизнесу, но окончательное решение по всем кредитам все равно принимает Москва. Более того, мы понимаем, что для большинства субъектов бизнеса нынешняя ставка просто непозволительна, это понимает и сам бизнес. Поэтому мы не ставим себе целью наращивать заведомо просроченные платежи, и предприниматели стараются оптимизировать свои расходы и не брать кредиты до снижения ставок. Но все прекрасно понимают, что сложившаяся ситуация надолго».

В более выгодном положении оказались местные банки. Расположение головного офиса непосредственно в регионе кредитования, владение ситуацией «от и до» позволило некоторым местным банкам проявить гибкость в подходе к бизнесу. Так, например, начальник департамента розничного кредитования и КМСБ ПАО «Дальневосточный банк» Вячеслав ТОГОБИЦКИЙ сообщил, что банк кредитование клиентов МСБ не останавливал ни в конце 2014 года, ни в начале 2015-го. Заявки клиентов на получение кредитов, как прежде, рассматриваются в штатном режиме без каких-либо ограничений или задержек.

«Дальневосточный банк, как и ранее, проводит взвешенную кредитную политику, что позволяет предложить клиентам конкурентоспособные условия без включения в процентную ставку высокой надбавки за риск, - прокомментировал Вячеслав Тогобицкий. - В соответствии со сложившейся конъюнктурой рынка, мы, как и другие финансовые институты, были вынуждены повысить ставки по вновь выдаваемым кредитам. Мы понимаем, что качество выдаваемых кредитов важнее получаемой доходности поэтому повышение ставок было умеренным, причем для «проверенных» клиентов и обеспеченных кредитов сохранилась возможность индивидуального подхода в ценообразовании. Естественно, наблюдая негативные тенденции в экономике и возрастающие риски в кредитовании, мы, соответственно, изменяем наши кредитные продукты и процедуры. При этом Дальневосточный банк не ограничивал кредитование клиентов с устойчивым финансовым положением и стабильным источником погашения кредитов».

Непредвиденные сюрпризы

Однако, какой бы ни была ситуация, деньги бизнесу все равно нужны, и без кредитования здесь практически невозможно обойтись. И высокая процентная ставка здесь лишь одна из бед. Несмотря на кризис жизнь продолжается, и бизнес должен как-то осуществлять свои планы, развиваться, отметила генеральный директор ООО «Лаб Инвест» Клавдия СПИВАК.

«На развитие бизнеса необходимо финансирование. И здесь главная проблема - сбор необходимых документов для получения банковского кредита. Чтобы собрать весь объем документов, который требуют банки, необходимо потратить немало времени и нервов. Бюрократическая составляющая угрожает нашему предпринимательству не менее серьезно, чем коррупционная. Вместо того чтобы проявить гибкость, банки становятся неповоротливыми. А это только усугубляет кризис», - считает эксперт.

С тем фактом, что ужесточившиеся требования банков к новым и даже старым заемщикам самым прямым образом «добивают» бизнес, согласна и директор Центра развития предпринимательства во Владивостоке Елена НОВГОРОДОВА. По ее наблюдениям, значительно увеличились сроки рассмотрения кредитных заявок бизнеса. Связано это в первую очередь с тем, что окончательное решение по кредиту принимается головным офисом, который у большинства банков расположен в Москве.

«Если еще год назад стабильные субъекты малого бизнеса получали кредиты под 13-15%, то сейчас этот кредит выдается под 20-21% годовых, а в некоторых банках доходит до 30%, - рассказала «Золотому Рогу» Елена Новгородова. - Ставки поднимаются во всех без исключения банках - это естественная реакция на рост ключевой ставки ЦБ. При этом предприниматели, с которыми я общалась, отмечают, что некоторые банки пересматривают уже действующие кредитные договоры. Одни банки подняли ставки в разы (с 10,5% до 21%), другие ограничились поднятием ставок на 2-3%. Для многих субъектов бизнеса это настоящая катастрофа. Впрочем, есть банки, которые по действующим кредитным договорам не пересматривали условий: например, предприниматели хвалят за это банк ВТБ».

О том, что пересмотр договоров по ранее выданным кредитам оказался губительным для бизнеса, особенно в текущей ситуации, рассказала и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина ШЕМИЛИНА.

«Конечно, вполне понятно, что банки после повышения ключевой ставки Центробанка до 17% не могли оставить ставки по кредитам бизнесу на прежнем уровне, даже снижение на два пункта не смогло хоть немного исправить ситуацию. Но одно дело, когда разговор идет о новых кредитах, предприниматель планирует взять новый кредит под 20% или 25% годовых: в этом случае он может просчитать все риски, «потянет» ли он платежи по займу. Совершенно иная ситуация сложилась с повышением ставок по ранее выданным кредитам: получается, что кредит брался в одной экономике, а выплачивается совершенно в другой. Этот разрыв смогут осилить далеко не все бизнесмены. Единственное, что в таком случае могут предложить банки, - это реструктуризацию долга. Другими словами, предприниматели могут какое-то время оплачивать лишь процентную ставку, а сумма основного долга откладывается на определенный срок. Для кого-то это единственный выход, но по большому счету это еще одно обременение бизнеса», - сообщила бизнес-омбудсмен Приморья.

Трудности производства

В беседе с корр. газеты «Золотой Рог» Марина Шемилина привела целый ряд примеров того, как нехотя банки поставили своих клиентов в затруднительное положение. В первом случае к уполномоченному по защите прав предпринимателей обратился собственник бизнеса, у которого ставка по уже выданному кредиту поднялась с 17 до 25%. Марина Шемилина участвовала в переговорах с банком, но, к сожалению, ослабить нагрузку на предпринимателя не удалось. Банк ведь тоже бизнес, и у него свои расчеты и экономика. В данном случае речь шла об инвестиционном кредите размером 30 млн рублей. Сейчас предприниматель не знает, что делать.

Другой случай - предприниматель взял кредит под строительство, процентную ставку банк также пересмотрел в сторону увеличения. Бизнесмен тоже сейчас в затруднении, делает перерасчеты, думает.

Подобный случай произошел в районе Приморья: предприниматель собирался открывать небольшой перерабатывающий завод. Но с нынешней стоимостью финансирования ему пришлось взять паузу для того, чтобы переделать все расчеты и решить, открывать ли вообще этот завод. Данный случай, кстати, наглядно иллюстрирует желание правительства наладить импортозамещение в стране: раньше худо-бедно были деньги, но не было возможности конкурировать с иностранными товарами, сейчас есть возможность выставить конкурентоспособную цену для российских товаров, но нет возможности профинансировать производство этих товаров.

«В нынешних условиях многие предприниматели как могут пытаются экономить, сокращают число офисов, к сожалению, доходит и до закрытия бизнеса. О том, насколько сложная сейчас сложилась ситуация в экономике, красноречиво говорит большое число освободившихся коммерческих помещений. Понятно, что в текущих условиях выживет некапиталоемкий бизнес, связанный в основном с услугами населению. Открытие новых предприятий, я, конечно, не исключаю, но сложностей у новичков в столь непростое время будет немало: как минимум тот же кредит в банке новому бизнесу будет взять очень нелегко. Впрочем, сейчас и предприниматели, и банки заняли выжидательную позицию, хотя все понимают, что то, что сейчас происходит, не на короткий срок», - рассказала «Золотому Рогу» Елена Новгородова.

Финансирование производственного бизнеса в текущих условиях - отдельный очень важный вопрос, считает Марина Шемилина. Как только Центробанк повысил ключевую ставку до 17%, стало ясно, что это означает ограничение доступа к финансам для производственных предприятий. Поэтому сегодня на разных уровнях ставятся вопросы о том, чтобы снизить ставку ЦБ, сделать доступными кредиты хотя бы для производства.

«Сегодня важно, как никогда, наладить проектное финансирование производственных компаний любого масштаба. Проектное финансирование сейчас формально существует, но им пользуются, как правило, только большие компании с масштабными проектами, а хотелось бы, чтобы доступ был открыт и для малого бизнеса. Например, тот же небольшой перерабатывающий завод - ему не нужны миллиардные вложения, но он не может получить даже несколько миллионов в наших банках. В текущей ситуации проектное финансирование малого бизнеса стало бы отличным решением многих проблем. По сути, сейчас из-за нехватки денег наши производственные компании теряют возможность осуществить прорыв, прочно закрепить свои позиции на местном рынке», - отметила Марина Шемилина.

Анна РЫКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.