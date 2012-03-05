Более 260 тысяч приморских детей получили СНИЛС

ПРИМОРЬЕ, 5 марта, ZRPRESS. Сегодня уже 70 процентов детей Приморского края в возрасте до 18 лет зарегистрированы в системе обязательного пенсионного страхования. До конца 2012 года территориальные органы ПФР края планируют выдать всем приморским детям страховое свидетельство, или так называемую «зеленую пластиковую карточку» (СНИЛС).

Чтобы получить СНИЛС, родителям или законному представителю ребёнка необходимо прийти в территориальный орган ПФР по месту жительства и заполнить специальную анкету. При себе необходимо иметь свой паспорт и свидетельство о рождении ребенка.

Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования необходимо для получения различных государственных социальных услуг. Оно является единственным идентификатором персональных данных граждан в информационном обмене всех федеральных и региональных ведомств России - используется фондами обязательного социального страхования, медицинского страхования, органами загс. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), содержащийся в страховом свидетельстве, нужен для идентификации пользователя на портале государственных услуг.

Более подробную информацию об оформлении СНИЛСа можно получить в территориальных органах ПФР края или по справочному телефону Отделения ПФР Приморского края - 8(423) 24-98-600.

«Золотой Рог».