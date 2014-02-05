ВТБ в Приморье подвел итоги деятельности за 2013 год

Обеспечение потребностей предприятий края в финансировании, реализация максимального количества продуктов банка, комплексный подход в обслуживании клиентов - основные задачи, стоявшие перед ВТБ в прошедшем году. За счет активной работы всех клиентских и операционных подразделений была достигнута положительная динамика.

Таким образом, кредитно-документарный портфель на 1 января 2014 года составил 38,6 млрд рублей, продемонстрировав рост к началу 2013 года на 52%. Всего за отчетный период предприятиям края было предоставлено финансирование в размере 21,6 млрд рублей.

Нельзя не отметить объем привлеченных средств клиентов, который на 1 января текущего года составили 8 млрд рублей. При этом сумма срочных депозитов выросла более чем на 76% с начала года и составила 5,8 млрд рублей.

Постоянно растущий общий объем срочных пассивов объясняется востребованностью продуктов, позволяющих клиентам размещать свободные денежные средства для получения дополнительного дохода. В зависимости от возможностей клиента это может быть размещение в виде услуги «овернайт» или на более долгий срок. Размещая свободные средства, клиент приумножает свой капитал, а значит, максимально эффективно использует свои ресурсы. Поэтому многие клиенты теперь не просто держат остатки на расчетных счетах, а перераспределяют их в срочные депозиты и «овернайт».

Также в течение прошедшего года была отмечена востребованность клиентами ВТБ в Приморье документарных операций - возврат возмещенного НДС, тендерные гарантии, а также гарантии исполнения и возврата аванса. За 12 месяцев 2013 года операционным офисом Владивостока было выдано банковских гарантий на сумму 2,4 млрд рублей, из них клиентам крупного бизнеса - 1,3 млрд рублей. Данные показатели значительно превышают итог аналогичного периода 2012 года, за который было выдано гарантий на общую сумму 1,45 млрд рублей.

На данный момент на расчетном обслуживании в подразделениях ВТБ в Приморье находится внешнеторговых контрактов на общую сумму около $5 млрд. Рост объема принятых на обслуживание внешнеторговых контрактов составил 20% по сравнению с началом 2013 года. Наблюдается значительный рост объемов экспортной выручки, поступающей на счета клиентов, в сравнении с началом 2013 года - на 71%.

Традиционно банк ведет активную деятельность с финансовыми организациями стран АТР. В 2013 году ВТБ было подписано соглашение о сотрудничестве с японским Хоккайдо банком, представительство которого готовится к открытию во Владивостоке. Одна из основных целей - совместная работа над поиском для своих клиентов потенциальных партнеров на территории Дальнего Востока и Японии. В рамках соглашения запланированы совместное проведение семинаров, презентаций и выставок для российских и японских предпринимателей. Также стороны договорились о проведении дальнейших переговоров о возможностях совместного инвестирования, привлечения финансирования и использования лучшего международного опыта для реализации инфраструктурных проектов региона.

Укрепление позиций ВТБ на финансовом рынке в 2013 году во многом связано с тем, что банк отличает индивидуальный подход - специалисты подбирают продукты для каждого конкретного клиента с учетом этапов развития предприятия, особенностей отрасли и других факторов. ВТБ становится для клиентов партнером, а не только расчетным банком. Высокий уровень обслуживания был отмечен клиентами кредитного учреждения. В 2013 году ВТБ во Владивостоке получил бизнес-премию «Триумф», учрежденную ведущим PR-агентством Приморского края при поддержке администрации Владивостока. Банк был признан лучшим в категории «Бизнес для бизнеса» номинация - «Высокое качество обслуживания в сфере банковских услуг».

Весь 2013 год ВТБ вел активную благотворительную деятельность на территории Приморского края. В рамках программы «Мир без слез» была оказана помощь Краевой детской клинической больнице №2. ВТБ профинансировал дорогостоящее медицинское оборудование, а также провел праздник для детей, находящихся на лечении в детском лечебном учреждении, и их родителей. На встречу с маленькими жителями Приморья прилетели герои программы «Спокойной ночи, малыши!». Также в Краевой детской клинической больнице № 1 банк помог в открытии «Комнаты матери и ребенка», которая предназначена для всех посетителей с детьми, приехавших из самых отдаленных уголков Приморья. Исторически ВТБ помогает детским домам в Находке и Врангеле. В канун празднования Нового 2014 года девчонок и мальчишек ждал сюрприз: праздничный фейерверк и сказочные гости - Дед Мороз и Снегурочка.

Подводя итоги 2013 года, руководство ВТБ отметило готовность кредитного учреждения к усилению финансирования компаний как среднего сегмента, так и крупного бизнеса. Также планируется продолжать политику делового сотрудничества с предприятиями Приморья, оказывать содействие развитию бизнеса своих клиентов во всех отраслях, взаимодействовать с государственными органами управления в интересах дальнейшего социально-экономического развития края.

Сергей КУЗЬМИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.