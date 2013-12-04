Средняя сумма образовательного кредита в Приморье составляет 350-480 тыс. рублей

Премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал постановление, согласно которому теперь будет проще получить кредит на образование. Это выглядит как очередная попытка сделать непривлекательный и очень рисковый для банков и для их клиентов продукт более популярным.

Согласно постановлению, получить кредит можно теперь не только на первое высшее образование, но и на второе. И не только для учебы в вузе, но и в любом другом образовательном учреждении, где есть программы профессионального образования. Вернуть деньги надо будет в течение 10 лет после окончания вуза. Однако разрешается погасить долг и досрочно, причем без всяких санкций и штрафов. На первые два года пользования кредитом для заемщика предусмотрен льготный период по уплате процентов. С третьего года учебы платежи будут равными и в них будут включены недоплаченные суммы от первых двух лет учебы. Согласно документу, разрешается получить не только кредит на оплату учебы, но и так называемый сопутствующий кредит на расходы, связанные с питанием, проживанием.

Пока кредитов с подобными условиями на рынке не наблюдается, и банки продолжают в случае надобности предлагать клиентам либо имеющийся образовательный кредит (который есть лишь у единиц), либо простой потребительский.

«За последние 10 лет спрос на образовательные кредиты так и не стал массовым, - отметил региональный директор Дальневосточной дирекции Росбанка Сергей БЕЛАВИН. - Менталитет населения меняется не так быстро, россияне неохотно учатся в кредит. Покупать квартиры, автомобили, технику стало уже привычным, а на образование по-прежнему предпочитают копить, либо поступать в те учебные заведения, которые по карману без использования кредита. Не в последнюю очередь это связано и с качеством образования, и с перспективами найти работу после окончания обучения. Кроме того, российские банки так и не смогли предложить своим заемщикам отсрочку выплат кредита на весь срок обучения».

В 2012 году в Приморском отделении Сбербанка было выдано 19 образовательных кредитов, а в текущем году - 11, сообщила Анна ДОБРЫНИНА, начальник Управления обслуживания и продаж в сети ВСП Приморского отделения ОАО «Сбербанк России». Средняя сумма образовательного кредита в Приморском отделении Сбербанка составляет порядка 350-480 тыс. рублей. Кредит берется преимущественно для оплаты обучения в вузах Приморского края.

ВТБ24 делает акцент на универсальных кредитных продуктах, удобных для всех категорий заемщиков. Единственным специализированным целевым продуктом в линейке потребительского кредитования в настоящее время является образовательный кредит на обучение по программам МВА в школах-партнерах.

«Доля специализированных кредитов в портфеле незначительна, несмотря на то что ставка по специальному кредиту на обучение по программе MBA очень привлекательна - от 13% годовых. Связано это с тем, что спрос на такие кредиты очень нишевый, в этой связи активного дальнейшего развития специализированных программ кредитования подобного рода мы пока не планируем», - прокомментировала Олеся КОСЦИНСКАЯ, пресс-секретарь банка ВТБ 24 по ДФО.

Так что же такое образовательные кредиты и почему правительство их так «продвигает»? Образовательные кредиты отличаются минимальными ставками (по сравнению с другими кредитными продуктами) и комфортными условиями погашения, объяснила Анна Добрынина. Базовая ставка по кредиту составляет 12% годовых, а по образовательному кредиту с государственным субсидированием - 5,06% годовых (цифра на данный момент, размер ставки для клиента здесь привязан к ставке рефинансирования Банка России, остальная часть субсидируется государством). Образовательные кредиты на обычных условиях выдаются любым вузам, имеющим государственную аккредитацию. Образовательные кредиты с государственным субсидированием выдаются вузам, включенным в специальный список Министерства образования и науки Российской Федерации. Во Владивостоке в их число на 2013-2014 годы включен ВГУЭС.

«Удобно, что погасить с помощью кредита можно до 90% стоимости обучения (по программе государственного субсидирования - всю сумму обучения), - отметила Анна Добрынина. - Минимальная сумма составляет 15 тыс. рублей, максимальная сумма не ограничена и зависит от платежеспособности заемщика. Срок кредитования - до 11 лет (либо срок обучения + 10 лет для кредита с государственным субсидированием), возможна отсрочка по выплате основного долга и части процентов на весь срок обучения. Комиссии за выдачу и обслуживание кредита отсутствуют, страхование кредита не требуется. Важно, что кредит выдается не на всю сумму сразу, а траншами, размер которых соответствует очередному платежу за обучение. То есть если обучение не будет завершено, заемщику не придется отдавать банку деньги за несостоявшиеся учебные годы».

Кредит предоставляется заемщикам в возрасте от 14 лет. В таком случае, если возраст заемщика от 14 до 17 лет либо заемщик старше 18 лет, но не имеет постоянного дохода, обязательно наличие созаемщиков, в роли которых, как правило, выступают родители. Из требуемых документов для подачи заявки помимо стандартного набора (паспорт, справка о доходе с места работы, заявление) требуется договор с вузом о предоставлении платных образовательных услуг, справка из вуза об успеваемости (если студент уже обучается в вузе) и копия лицензии вуза.

«Банку образовательное кредитование интересно тем, что это долгосрочный кредит, который обеспечивает стабильные поступления денежных средств на протяжении длительного периода. Учитывая небольшую среднюю сумму кредита, проблем с невозвратом обычно нет, ведь ежемесячный платеж обычно не превышает 2-3 тысяч рублей (а в случае отсрочки по выплате основного долга и части процентов составляет не более 500 рублей), что доступно даже для студентов с минимальным доходом», - рассказала Анна Добрынина.

Несмотря на удобство данного продукта, особенно с государственным участием, образовательный кредит не стал самым популярным. И причин тому несколько. Во-первых, для того чтобы получить государственную субсидию на кредит, вуз должен быть включен в специальный список Министерства образования и науки Российской Федерации. А таковых в родном регионе может и не оказаться. Во-вторых, в случае с кредитом без государственной субсидии абитуриентов довольно сложно рассматривать в качестве потенциальных заемщиков в силу достаточно юного возраста, отсутствия постоянного места работы и стабильного дохода, достаточного для внесения ежемесячных платежей, отметил заместитель председателя правления Примсоцбанка Сергей МАРИНИН.

«Например, нижний возрастной порог для заемщиков в банках Приморского края находится на уровне 21-24 лет, а минимальный стаж на последнем месте работы должен составлять не менее 6 месяцев. А сама форма образовательных кредитов, которая предусматривает отсрочку возврата кредита на несколько лет, несет в себе достаточно высокую долю риска. Именно эти факторы затрудняют развитие системы образовательных кредитов, в том числе - в Приморском крае», - рассказал Сергей Маринин.

С повышением квалификации и профессиональной переориентацией дело обстоит несколько проще, так как за вторым высшим образованием обычно идут специалисты с уже имеющимся опытом работы и стабильным доходом. «Образовательные кредиты, о которых говорится в сообщении Дмитрия Медведева, на первое образование сегодня являются довольно рискованными как для банка, так и для самого студента. Однако они могут стать выгодным предложением для профессионалов, желающих получить второй диплом. Стоит заметить, что специалисты, повышающие квалификацию, зачастую уже пользуются услугами финансовых институтов и имеют привилегии при получении стандартных услуг, а значит, могут решить вопрос второго высшего образования на более выгодных условиях», - прокомментировал Сергей Белавин.

Сергей Белавин говорит, что сегодня для решения задачи платного обучения чаще всего используются кредитные карты, так как лимит средств в среднем позволяет оплачивать услуги учебного заведения с периодичностью в год или полугодие. Преимущество этого продукта в том, что повторное использование заемных средств не предполагает дополнительного оформления пакета документов. Кроме того, если появилась возможность оплатить услуги вуза собственными средствами, платить за неиспользованные заемные средства на карте не придется. Также для оплаты обучения можно оформить классический кредит на полную стоимость обучения, но платеж в этом случае будет выше. Конечно, выбор инструмента зависит от доходов заемщика и его предпочтений.

Но хоронить кредиты на образование специалисты не спешат. Наоборот, многие видят в будущем их перспективность. «Безусловно, направление образовательного кредитования будет развиваться параллельно с ростом финансовой грамотности населения и удорожанием стоимости обучения, - отметила Анна Демидова. - Сегодня родители абитуриентов, не зная о возможностях образовательного кредита, нередко берут потребительский кредит, планируя потратить деньги на оплату обучения детей. Учитывая значительно более высокий уровень процентных ставок, это приводит к значительной переплате. Гораздо удобнее и выгоднее использовать специализированный образовательный кредит, который «заточен» под конкретную потребность».

Утверждать, что в России вообще сформирован рынок специализированных образовательных кредитов, было бы преждевременным, заметила Олеся Косцинская. «Существуют банки, которые специализируются в основном на кредитовании пенсионеров, существуют отдельные программы для молодых семей, - сообщила Олеся Косцинская. - Но в целом, рынок еще формируется: не сформирован рынок образовательных кредитов, специальных программ кредитования для клиентов, занимающихся частной практикой в определенных отраслях. Это вопрос будущего, прежде всего, формирования спроса на такие программы. Для этого должны получить более широкое распространение качественные платные образовательные программы, необходимо дальнейшее качественное развитие индивидуального предпринимательства и т.д. Непосредственно у образовательных кредитов большое будущее, однако они станут самостоятельным заметным направлением кредитования только в случае проведения масштабной реформы высшей школы».

Анна РЫКОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.