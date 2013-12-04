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В Приморье выросла просроченная задолженность по кредитам
В 3 квартале текущего года институциональная структура банковского сектора на территории Приморья не изменилась. По-прежнему на территории края действует 6 кредитных организаций, 5 представительств кредитных организаций и 21 филиал.
В отношении ООО КБ «Востокбизнесбанк» («ВББ») и ЗАО НКО МРЦ на отчетную дату продолжается конкурсное производство.
По данным отчетности участников банковского сектора в анализируемом периоде наблюдалась тенденция роста некоторых совокупных показателей его деятельности. Суммарные активы/пассивы, а также кредиты и прочие размещенные средства сектора увеличились на 4,9% и 8,4% соответственно. Остатки привлеченных средств снизились на 1,9%.
Объем совокупного кредитного портфеля увеличился на 8,4%, при этом возрос и уровень просроченной задолженности по займам населению - с 2,3% до 2,7%.
Наиболее значимыми в структуре пассивов продолжают оставаться сбережения физических лиц и средства юридических лиц - некредитных организаций, чья доля составила на конец отчетного периода соответственно 50% и 21% против 49% и 27% - на 1 января текущего года. Объем вкладов граждан значительных изменений не претерпел; как и прежде, более половины депозитов населения, аккумулированных в банковском секторе региона, сосредоточено в Приморском отделении № 8635 ОАО «Сбербанк России» (53%).
В течение рассматриваемого периода отмечался незначительный рост средневзвешенных процентных ставок по вкладам и депозитам физических лиц со сроками до 30 дней и снижение данного показателя по срокам от 2 до 7 дней и более 30 дней.
В составе активных операций основным вложением кредитных организаций (52%) остается кредитование главным образом юридических лиц - некредитных организаций и физических лиц, удельный вес которых в активах с начала года составил 32% и 17% соответственно при 33% и 15% на начало года. Увеличение совокупного ссудного портфеля на 18% обусловлено в основном ростом объемов кредитов, предоставленных населению.
Объем совокупного ссудного портфеля за отчетный период увеличился на 8,4%, при этом доля просроченной задолженности возросла: с 2,3% до 2,7%, однако данный показатель ниже, чем по банковскому сектору Российской Федерации в целом (на 1 октября 2013 - 3,6%). В отчетном периоде наблюдались незначительные изменения стоимости розничных кредитов и корпоративных ссуд. Самыми дорогими продолжают оставаться кредиты, предоставленные населению в российской валюте.
Прибыль по итогам третьего квартала составила 5 592,9 млн рублей, что на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Отдел информационного обеспечения и массовых коммуникаций ГУ Банка России по Приморскому краю.
газета "Золотой Рог", Владивосток.
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