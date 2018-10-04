Банковские карты "в отключке"

Усиливая защиту своих клиентов от аферистов, на деле банки частенько попадают «в молоко». Блокировка карт по любому поводу лишь напрягает добропорядочных пользователей, а мошенникам дает дополнительный простор для действий. Новый закон, вступивший в силу 26 сентября, вызывает неоднозначные реакции как у экспертов, так и у самих клиентов финансовых организаций. Большинство из них считают, что нововведение может спровоцировать еще одну мощную волну кибератак.

Теперь блокировка банковских карт при подозрении проведения подозрительных операций будет происходить на законных основаниях. Согласно документу, все кредитные организации обязаны включиться в работу по противодействию кибермошенничеству - антифризу. К автоматической системе обмена информацией (АСОИ), созданной регулятором, должны подключиться все банки страны.

В части 5(1) ст. 3 закона «О платежных системах» четко прописано: «Оператор по переводу денежных средств при выявлении им операции, соответствующей признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента, обязан до осуществления списания денежных средств с банковского счета клиента на срок не более двух рабочих дней приостановить исполнение распоряжения о совершении операции, соответствующей признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента».

«Критерии подозрительных операций разработаны Центробанком и будут опубликованы на сайте www.cbr.ru, однако кредитные организации могут их детализировать с учетом платежного поведения своих клиентов. На основании полученной от банков информации о всех выявленных несанкционированных операциях Банк России будет разрабатывать дополнительные критерии подозрительных операций. Одним из признаков подозрительной транзакции является нетипичный для клиента объём транзакций. В числе прочих критериев: одновременный перевод больших сумм с одной карты на множество других карт или же оплата по одной карте в отдалённых друг от друга местах в короткий промежуток времени. Для юридических лиц признаком подозрительной транзакции может быть одновременный перевод денежных средств на счета физических лиц в разные регионы с невнятным обоснованием платежа», - прокомментировали в пресс-службе Дальневосточного ГУ банка России.

Заметив признаки хищения, банк обязан незамедлительно проинформировать об этом клиента. Клиент может либо подтвердить транзакцию, либо сообщить о попытке хищения денежных средств. Если связаться с клиентом не удалось, банк имеет право приостановить транзакцию не более чем на два рабочих дня.

Говоря простым языком, под подозрение могут попасть любые платежи, хоть как-то отличающиеся от обычных.

Например, если ранее клиент банка пользовался картой в основном для проведения безналичных платежей, и вдруг решил обналичить некую сумму, или просто произвести дорогую покупку в магазине - транзакцию посчитают подозрительной, карту заблокируют.

Корр. Деловой газеты «Золотой Рог» проверил быстроту реагирования крупнейшего российского банка на себе. После перевода денежных средств с карты на телефон два раза подряд, операции по карте были заблокированы, банк посчитал такие действия мошенническими. Пришлось звонить по указанному на оборотной стороне карты телефону и, следуя подсказкам автоответчика, «восстанавливать свое доброе имя». Впрочем, после несложного алгоритма действий, транзакции были успешно возобновлены.

География также может стать причиной блокировки карты. Например, если клиент расплатился по безналу в магазине Владивостока, а через пару часов провел платеж где-нибудь в Хабаровске – велика вероятность, что система воспримет такие действия как подозрительные. Хотя, по факту, быстрая смена территорий вполне возможна и логична: сел человек в самолет – и вот, через несколько часов он уже в другом городе. Расплатился по карте в двух разных точках России – и неожиданно остался без средств, с заблокированной картой. В таких случаях, необходимо срочно связаться с банком, чтобы оперативно подтвердить платеж.

Эксперты также советуют иметь при себе на всякий случай несколько карт, а перед поездкой сообщить своей кредитной организации о вашем перемещении.

«Банком России будут опубликованы четкие признаки подозрительных операций, но пока их нет. В настоящее время банк считает операцию подозрительной в случаях срабатывания системы мониторинга операций, по заранее настроенным в ней правилам и политикам. К ним относятся нетипичные суммы, покупки, которые ранее были несвойственны клиенту, рисковые страны, рисковые торгово-сервисные точки, рисковая последовательность операций и так далее. В таких случаях оператор по переводу денежных средств приостанавливает использование электронного средства платежа. В случае Альфа-банка, мы сначала звоним клиенту и запрашиваем подтверждение платежа. Но иногда блокируем карты сразу (с немедленным уведомлением клиента) - например, если налицо явное мошенничество», - говорит руководитель дирекции мониторинга электронного бизнеса Альфа-банка Алексей ГОЛЕНИЩЕВ.

На фото: Приморцам стоит десять раз подумать прежде чем воспользоваться пластиковой картой.

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