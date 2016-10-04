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С 1 октября Сбербанк снизил процентные ставки по всей линейке потребительских кредитов

04 Октября 2016, 11:25 | Приморье

Минимальная ставка по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» теперь составляет 13,9% годовых, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» - 14,9% годовых в рублях, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

По  «Потребительскому кредиту военнослужащим – участникам НИС» процентные ставки теперь составляют 15,5% годовых в рублях с обеспечением и 16,5% годовых в рублях без обеспечения.

По «Кредитам физическим лицам, ведущим личное подсобное хозяйство» процентная ставка теперь составляет 20,0% годовых в рублях, рассказали "Золотому Рогу" в пресс-службе Дальневосточного банка ПАО Сбербанк.

По «Потребительскому кредиту на рефинансирование кредитов» предлагаются фиксированные процентные  ставки с минимальной ставкой 14,9% годовых в рублях. Продукт позволяет рефинансировать до 5 кредитов – как взятых в других банках, так и в Сбербанке.

«Сегодня мы вывели ставки по всей линейке потребительских кредитов на уровень ниже докризисного – это позволит закрепить успехи Сбербанка в наметившемся тренде на восстановление потребительского кредитования, –  отметила директор департамента розничных нетранзакционных продуктов Сбербанка Наталья Алымова. – Ранее мы снизили ставки в мае, это привело к росту выдач до 70 млрд в месяц при среднемесячных выдачах в 52 млрд., которые мы наблюдали в течение последних двух лет».

Процентные ставки устанавливаются индивидуально в зависимости от надёжности, платёжеспособности и категории клиента.

В Сбербанке отсутствуют какие-либо комиссии по кредиту, а  предложение по страхованию жизни, которое является добровольным, не влияет на размер процентной ставки по кредитному договору.

Подробнее с новыми условиями кредитования можно ознакомиться на сайте Сбербанка в разделе потребительского кредитования.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: кредиты  сбербанк 



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