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Вклад в будущее
Какой банковский вклад может принести 20% годовых и не выглядеть при этом финансовой пирамидой? Что за акции гарантированно растут в цене – и застрахованы от соответствующих рисков? Есть ли бизнес, которым можно не заниматься? Или, наконец, в каком золоте можно жить? Выбирая собственный объект инвестирования вы можете перебирать вариант за вариантом, но неизбежно придете к мысли, характерной для российской действительности. Недвижимость.
Множество наших соотечественников даже не считают себя инвесторами. Они просто вкладывают деньги в улучшение собственного жилья. Меняя квартиры на большие по площади и количеству комнат, один район на другой, делая ремонты и перепланировки, расширяя лоджии – все это, в конечном счете, сказывается на стоимости жилья и на комфорте жизни в нем.
Между тем стоимость 1 кв м непрерывно ползет вверх. Пресловутая «коррекция» 1998 г. в действительности обрушила цены едва ли на 15%, а кризис 2008 г. – менее чем на 10%. Рынок давно уже отыграл последние колебания, цены на недвижимость существенно превышают предкризисные, а ставки по ипотеке вернулись к норме. И спрос, несомненно, все возрастает.
Жилье как инвестиция – это норма жизни для зарубежных стран. Мы тоже постепенно склоняемся к такой точке зрения. И, как у любой инвестиции, на рынке есть предложения с различным уровнем доходности. Самый массовый и при этом достаточно выгодный «товар» - вторичное жилье в черте города. Как показывает статистика, жилье в городе дорожает примерно на 20% в год (квартира за 3 млн будет стоить 3,6 уже через год). Более доходный вариант – новостройки. Точнее, квартиры в них, купленные на раннем этапе строительства, – немедленно после сдачи дома цена увеличивается существенно.
О таком способе инвестирования, его преимуществах, недостатках и рисках сказано достаточно, и мы не будем на нем останавливаться. Самый грамотный – и самый сложный для новичка – способ инвестировать в недвижимость основывается на простом, в общем-то, приеме, который называется «сравнить с Москвой». Как ни обидно, но отстающая от нас на 7 часов столица, на несколько лет опережает нас в развитии рынка недвижимости.
Мы можем взять московский рынок недвижимости пятилетней давности и посмотреть на то, как он развивался до сегодняшнего дня. Задача: найти новое для нашего рынка предложение, уже востребованное в Москве. Исключая специфические или очень дорогие для среднего покупателя объекты (типа «клубных домов»), делая поправку на специфику города, находим настоящий хит! К тому же предложения такого рода начинают появляться и у нас – пока что очень недорого. Речь идет о формате загородных таунхаусов.
Это новый и очень демократичный формат. В нем сочетаются преимущества городской квартиры и загородной резиденции – недорогой в обслуживании в сравнении с частным домом, все городские коммуникации, свой участок земли, многоуровневая планировка, свой гараж и парковка плюс площадь, достаточная для реализации любых задумок. В столице такие проекты появились уже давно, причем изначально таунхаусы стоили примерно вдвое дешевле городского жилья – а уже сегодня многие поселки ценятся вдвое выше. Спрос на них сформировали молодые и успешные семьи, уставшие от городского шума, небезопасных и неэкологичных спальных районов. Поставьте себя на их место – квартира против большого дома, темный двор против охраняемого поселка, свежий воздух против выхлопных газов. Более комфортно, более здорово, просто больше по площади и по той же цене.
Во Владивостоке рынок развивается по аналогичному сценарию. Возьмем известный проект загородных таунхаусов от зарекомендовавшего себя застройщика – «Зеленый» район коттеджного поселка «Радово-2», ООО «Косандра». Сегодня готовый таунхаус можно приобрести по цене 45 тыс. рублей за кв. м. Учтем, что в данном случае земельный участок передается в собственность владельцу дома (это важная деталь, не все застройщики поступают именно так). Изучим район – название «Зеленого» района буквально, поскольку он находится в санаторно-курортном поясе Владивостока. Узнаем, есть ли причины для будущего роста цен – а причины значительные, от завершения строительства многополосной автострады и полной ликвидации пробок за городом до ожидаемого общего роста спроса на такую недвижимость при отсутствии достаточного количества предложений, участков в транспортной доступности, земли.
Сравним предполагаемый рост цен со ставками по ипотеке – зачем покупателям таунхаусов в «Зеленом» районе вкладывать собственные деньги, когда пять банков (включая Сбербанк) предлагают ипотеку под такие проценты (от 7,9% до 14% в год, в зависимости от банка и условий), что они не идут ни в какое сравнение с темпами роста цен на недвижимость? Есть ли способы еще снизить стоимость инвестиций – обычно есть. Например, для «Зеленого» района все еще действует акция, когда каждому покупателю таунхауса абсолютно бесплатно достается новенький Nissan Qashqai (условия на сайте компании www.dv-poselok.ru).
Безусловно, стоит съездить и оценить качество исполнения домов, навести все необходимые справки. И дело не только в инвестициях. Прелесть жизни в таунхаусе заключается не только и не столько в том, что ты живешь в стремительно дорожающем «объекте недвижимости». В таком доме просто здорово жить. Свой дворик. Гараж в цоколе. Охрана на въезде, гарантирующая отсутствие «лишних» людей и вообще проблем на территории поселка. Чистый воздух. Соседи примерно того же статуса, что и вы сами. Огромная сравнительно городской квартиры площадь, дающая вам свободу реализовать практически любую задумку – от супердетской до своего кабинета, гончарной мастерской, спецкомнаты для домашнего кинотеатра.
Если же при этом вы еще и сделали удачную и действительно весьма выгодную инвестицию – что ж, удачливый инвестор имеет право на весь этот комфорт, верно?
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