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Пенсии россиян привяжут к зарплате и стажу

04 Сентября 2014, 11:49 | Приморье

В 2015 году вступают в силу изменения в законодательстве, касающиеся порядка формирования пенсионных прав граждан России и расчета пенсии. Размер  пенсии по новым правилам будет напрямую зависеть от размера официальной заработной платы, от длительности страхового стажа и от возраста обращения за назначением трудовой пенсии, сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю.

Как отмечает начальник управления организации назначения и выплаты пенсии Отделения ПФР по Приморскому края Ирина Никитина новый порядок предполагает дополнительный «бонус» за более позднее обращение за назначением пенсии. За каждый год более позднего обращения гражданину будут устанавливаться дополнительные (премиальные) коэффициенты, которые будут повышать размер его пенсии.

Так, если гражданин обратится за назначением пенсии через 3 года после достижения общеустановленного пенсионного возраста, то фиксированная выплата в составе страховой пенсии будет увеличена на 19%, а страховая часть пенсии - на 24%. Если на 5 лет позднее - фиксированная выплата будет увеличена на 36%, а страховая часть - на 45%. Таким образом, по новому законодательству выходить на пенсию позже будет выгодно.

Новая норма закона распространяется также на граждан, имеющих право на льготную пенсию.

Напоминаем, что общеустановленный возраст выхода на пенсию по новому законодательству останется прежним – 60 для мужчин и 55 лет для женщин.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: приморье  стаж  зарплата  пенсии 



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Комментарии

  • Псевдоним15:37, 04.09.2014#

    дожить бы до неё

  • 36216:51, 04.09.2014#

    Доживёшь, бери пример с депутатов, еще ни один депутат раньше 60-ти копыта не откинул.

  • Псевдоним20:36, 04.09.2014#

    неть. хоть тресни, а не верю барыгам.

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