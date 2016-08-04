В системе Сбербанк Онлайн появился раздел "Брокерское обслуживание"

Sberbank CIB дополнил систему Сбербанк Онлайн новым разделом «Брокерское обслуживание», пишет Деловая газета "Золотой Рог".

С его помощью клиенты, заключившие договор брокерского обслуживания, получат возможность оперативно и самостоятельно отслеживать состояние своего брокерского счета. Благодаря удобному интерфейсу клиент в любой момент, находясь в любой точке земного шара, сможет увидеть свой текущий портфель ценных бумаг, остаток денежных средств по всем открытым брокерским счетам, а также историю заявок.

Также с помощью удобного интерфейса клиенты смогут проанализировать изменение стоимости всех своих активов за выбранный период, увидеть изменение котировок любого инструмента, входящего в портфель, и детально посмотреть изменение стоимости вложения в конкретный инструмент.

Благодаря данному внедрению Sberbank CIB в системе Сбербанк Онлайн появится базовый функционал, который послужит фундаментом для дальнейшего развития сервиса по дистанционному управлению брокерским счетом. Это означает, что впоследствии клиенты смогут использовать Сбербанк Онлайн для удаленного открытия брокерского счета и оформления заявок на покупку и продажу ценных бумаг и срочных контрактов.

Андрей Шеметов, вице-президент, руководитель департамента глобальных рынков Sberbank CIB[1] – корпоративно-инвестиционного бизнеса Сбербанка, отметил: «Мы рады расширению возможностей системы Сбербанк Онлайн. Теперь клиенты брокерского обслуживания смогут с минимальными усилиями получить исчерпывающую информацию по состоянию своих счетов онлайн, а в будущем – и с помощью мобильного приложения. Мы считаем, что онлайн-продукты имеют большой потенциал, и намерены и далее развивать это направление бизнеса. Так, недавно нами была запущена электронная система Sberbank Markets, которая предлагает корпоративным клиентам доступ к валютной ликвидности Сбербанка».



[1] Услуги по кредитованию оказывает ПАО Сбербанк.