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Пенсионерам начали выдавать карты национальной платежной системы "МИР"

04 Июля 2017, 15:30 | Приморье

Приморцы, которым назначили пенсию с 1 июля 2017 года и позднее, смогут получать ее, используя карту национальной платежной системы «МИР», сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Новшество введено Федеральным законом №88-ФЗ от 1 мая 2017 года. Предполагается, что все операции по банковским счетам физических лиц, на которые поступают выплаты из бюджетов и внебюджетных фондов, в том числе пенсии и иные социальные выплаты, будут проводиться только по отечественным картам.

При оформлении пенсии специалисты клиентской службы ПФР будут предупреждать заявителя о том, что, если он выбирает в качестве доставщика кредитную организацию, ему будет выдана карта платежной системы "Мир". Для нынешних пенсионеров, получающих пенсии через кредитные организации, предусмотрен постепенный переход на национальную платежную систему по истечении срока действия их карт, максимальный срок – до 1 июля 2020 года. Специально обращаться в банк за обменом карты пенсионеру нет необходимости.

Как уточняет руководитель пресс-службы Отделения ПФР по Приморскому краю Лидия Смыченко, пенсионерам, которые хотят поменять действующий способ доставки пенсии в пользу кредитного учреждения, банки также будут обязаны предоставлять карты новой платежной системы. Карта «Мир» в настоящее время действует только на территории Российской Федерации. Оформить ее можно во многих банках, с актуальным списком кредитных учреждений, которые занимаются выпуском и обслуживанием карты «Мир», можно ознакомиться на сайте http://mironline.ru/partners/#issuer

Справка:

На сегодняшний день в Приморском крае 560 тысяч пенсионеров, 51% из них выбрали в качестве доставочной организации своей пенсии кредитные организации.

Автор: Яна Мальцева
Теги: национальная платежная система  мир  пенсия  ПФР  банки 



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