Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Пенсионерам начали выдавать карты национальной платежной системы "МИР"
Приморцы, которым назначили пенсию с 1 июля 2017 года и позднее, смогут получать ее, используя карту национальной платежной системы «МИР», сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Новшество введено Федеральным законом №88-ФЗ от 1 мая 2017 года. Предполагается, что все операции по банковским счетам физических лиц, на которые поступают выплаты из бюджетов и внебюджетных фондов, в том числе пенсии и иные социальные выплаты, будут проводиться только по отечественным картам.
При оформлении пенсии специалисты клиентской службы ПФР будут предупреждать заявителя о том, что, если он выбирает в качестве доставщика кредитную организацию, ему будет выдана карта платежной системы "Мир". Для нынешних пенсионеров, получающих пенсии через кредитные организации, предусмотрен постепенный переход на национальную платежную систему по истечении срока действия их карт, максимальный срок – до 1 июля 2020 года. Специально обращаться в банк за обменом карты пенсионеру нет необходимости.
Как уточняет руководитель пресс-службы Отделения ПФР по Приморскому краю Лидия Смыченко, пенсионерам, которые хотят поменять действующий способ доставки пенсии в пользу кредитного учреждения, банки также будут обязаны предоставлять карты новой платежной системы. Карта «Мир» в настоящее время действует только на территории Российской Федерации. Оформить ее можно во многих банках, с актуальным списком кредитных учреждений, которые занимаются выпуском и обслуживанием карты «Мир», можно ознакомиться на сайте http://mironline.ru/partners/#issuer
Справка:
На сегодняшний день в Приморском крае 560 тысяч пенсионеров, 51% из них выбрали в качестве доставочной организации своей пенсии кредитные организации.
Новости тематики
- Пенсионерам начали выдавать карты национальной платежной системы "МИР"
- Заявление на получение или отказ от набора соцуслуг федеральные льготники могут подать без визита в ПФР
- Новые бюджетники Приморья начнут получать карты "Мир" с 1 июля
- Обладателям "дальневосточного гектара" обещают льготное кредитование
- Негосударственные пенсионные фонды показали доходность управления накоплениями от 4,08% до 13,58%
- Эксперты продолжают комментировать ежегодный отчет губернатора Приморья
- "Примсоцбанк" приглашает партнеров на актуальный семинар
- Инвестициям в Приморье дан зелёный свет
- Примсоцбанку исполняется 23 года
- Продажу жилья за наличные могут ограничить
Новости раздела
- Ипотека будет только дешеветь
- Пенсионерам начали выдавать карты национальной платежной системы "МИР"
- Заявление на получение или отказ от набора соцуслуг федеральные льготники могут подать без визита в ПФР
- Новые бюджетники Приморья начнут получать карты "Мир" с 1 июля
- Каждый уважающий себя житель Приморья имеет сразу несколько кредиток
- В Приморье приняты две "дорожные карты" по переводу на платежную систему "МИР"
- Региональные банки в Приморье наращивают капитал
- Банк "Восточный" конвертирует евробонды в базовый капитал
- Приморские банки разделят на две группы
- В Приморском крае заметно вырос спрос на банковское потребительское кредитование
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке появится огромный спорткомплекс
- Отдых у моря таит опасность
- Россия выходит из ВТО
- На этой неделе во Владивосток отправят новую партию кнопок "ЭРА-ГЛОНАСС"
- МЧС Приморского края объявило экстренное предупреждение
- "Газпром" отчитался о дальневосточных проектах
- Во Владивостоке угнали 4 большегруза
- В Находке угольных портов может стать еще больше
- Во Владивостоке планируют собирать новый внедорожник
- Приморье не дождалось дешевого киловатта