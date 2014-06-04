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Банковский сектор Приморья добавил активов
Анализ отчетности, представленной в Главное управление Банка России по Приморскому краю участниками банковского сектора, свидетельствует о незначительном росте некоторых основных показателей деятельности по сравнению с началом года. В то же время объем вкладов населения, напротив, снизился на 3,7%, до 162,2 млрд рублей.
Совокупные активы/пассивы, увеличились на 0,9%, до 326,5 млрд рублей, остатки по кредитам и прочим размещенным средствам - на 1,5%, до 159,5 млрд рублей, привлеченные средства - на 1,8%, до 249,6 млрд рублей, в т.ч. средства юридических лиц на 15,1%, до 79,3 млрд рублей.
По состоянию на 1 апреля 2014 года институциональная структура банковского сектора Приморского края представлена 6 кредитными организациями, 6 представительствами кредитных организаций, 19 филиалами (из которых 2 расположены в регионе вместе с головной кредитной организацией и 17 филиалов инорегиональных кредитных организаций, в том числе 1 филиал ОАО «Сбербанк России») и 546 внутренними структурными подразделениями. В отношении ООО КБ «ВостокБизнесБанк» и ЗАО «НКО МРЦ» на отчетную дату продолжается конкурсное производство.
В I квартале текущего года на территории Приморского края изменений в количественном составе филиалов кредитных организаций не произошло. В связи с открытием в отчетном периоде представительства их количество увеличилось до 6 единиц. Количество внутренних структурных подразделений увеличилось на 3.
Наиболее значимыми в структуре пассивов банковского сектора остаются сбережения физических лиц - 49,7% (52,1% на начало года) и средства юридических лиц, не являющихся кредитными организациями, - 24,3% (21,3% на начало года) (рис.1). Как и прежде, более половины депозитов населения, аккумулированных в банковском секторе региона, сосредоточено в Приморском отделении № 8635 ОАО «Сбербанк России» (55,1%).
В течение рассматриваемого периода отмечена общая тенденция снижения стоимости привлеченных средств физических лиц по всему спектру срочных вкладов и вкладов до востребования.
В составе активных операций основным вложением кредитных организаций (48,8%) остается кредитование главным образом юридических лиц - некредитных организаций и физических лиц, удельный вес которых в совокупных активах не изменился по сравнению с началом года и на 01.04.2014 составил 30,0% и 15,7% соответственно. Доля межбанковских кредитов и депозитов в активах сектора несущественна - 2,7%.
Объем совокупного ссудного портфеля за отчетный период увеличился на 1,5%, при этом доля просроченной задолженности в связи с ухудшением финансового положения и неплатежеспособностью отдельных крупных заемщиков возросла с 2,8% до 3,0% (аналогичный показатель по банковскому сектору Российской Федерации в целом составил на 01.04.2014 3,6%).
В отчетном периоде значительно возросла стоимость розничных кредитов со сроками размещения от 30 до 90 дней и корпоративных ссуд со сроками размещения до 30 дней. Самыми дорогими продолжали оставаться кредиты, предоставленные населению в российской валюте.
Сформированный за отчетный квартал финансовый результат составил 2,4 млрд рублей, что на 69,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом 86,0% финансового результата в регионе приходится на долю филиалов инорегиональных банков. Все кредитные организации региона, за исключением двух, закончили первый квартал текущего года с положительным финансовым результатом, совокупный объем которого на 01.04.2014 составил 333,1 млн рублей.
Увеличение общего объема собственных средств (капитала) кредитных организаций региона с начала года составило 2,4%, что обусловлено их прибыльной деятельностью. Суммарный объем указанного показателя по кредитным организациям региона на 01.04.2014 составил 11 615 млн рублей.
Отдел информационного обеспечения и массовых коммуникаций ГУ Банка России по Приморскому краю.
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