Гарантия надежности

Использование международных банковских гарантий дает возможность заключать внешнеэкономические контракты на оптимальных условиях

Cегодня все больше предприятий для обеспечения своих обязательств по контрактам выбирают банковские гарантии. В рамках условий гарантии банк несет ответственность за своего клиента и обязуется осуществить платеж за него в случае невыполнения им обязательств по контракту. Благодаря банковской гарантии, компании не приходится отвлекать свои средства из оборота, что позволяет закупать товары или предоставлять услуги с отсрочкой платежа. О том, в каких случаях банковская гарантия необходима и в чем ее преимущества, рассказала заместитель регионального директора Операционного офиса «Владивостокский» Дальневосточного филиала Промсвязьбанка Татьяна ДЫМЧЕНКО.

- Татьяна, насколько сегодня востребованы банковские гарантии среди ваших клиентов?

- Спрос на этот продукт за последние несколько лет существенно вырос. Это тенденция текущих экономически не самых благоприятных условий – каждый хочет иметь на руках гарантии того, что вы исполните свои обязательства согласно контракту или договору. Независимо от величины компании использование банковских гарантий позволяет доказать свою состоятельность перед партнерами, а для многих это единственная возможность получить крупный заказ.

- Какие гарантии вы предоставляете?

- Мы можем предложить как простые платежные гарантии, так и сложноструктурированные продукты, тендерные гарантии, гарантии в пользу государственных заказчиков, гарантии исполнения обязательств по контракту, возврата аванса, возврата кредита, туристские, таможенные, возврата возмещенного НДС и др., в том числе специальные. Самыми востребованными видами гарантий являются гарантии на исполнение каких-либо обязательств.

Приведу несколько типичных примеров. Если компания планирует провести тендер и заключить выгодный контракт – ей просто необходима тендерная гарантия. Она обеспечит выплату банком гарантированной денежной суммы в случае, если выигравший конкурс подрядчик откажется от заключения договора или отзовет свою тендерную заявку по окончании тендера. Как правило, крупные российские корпорации не включают в список участников тендера заявку исполнителя, не предоставившего банковскую гарантию от одного из ведущих банков.

Для удостоверения оплаты государственных пошлин в таможенные органы и налоговую инспекцию также понадобится банковская гарантия. Что же касается туристических агентств, то они по закону не имеют права вести деятельность без банковской гарантии. Согласно законодательству, банковские гарантии необходимы и при заключении любых муниципальных и государственных контрактов.

- В каких ситуациях применимы международные банковские гарантии?

- Международные гарантии используются в случае заключения контрактов на импорт или экспорт товаров или услуг и позволяют сбалансировать интересы всех сторон отношений. Иностранные покупатели и поставщики при использовании банковских гарантий или резервного аккредитива получают гарантию платежа или исполнения условий по контракту, минимизируют коммерческие риски. Использование международных банковских гарантий дает возможность заключать внешнеэкономические контракты на оптимальных условиях.

- Промсвязьбанк входит в тройку системообразующих банков страны и включен в государственный реестр по банковским гарантиям. Что это значит?

- Это означает, что банк соответствует всем государственным нормативам, является финансово-устойчивым. Включение в государственный реестр банковских гарантий дает клиенту понять, что наши гарантии принимаются муниципальными и государственными заказчиками. Помимо этого, Промсвязьбанк включен в перечень банков, в которых операторы электронных площадок с 1 января 2014 года могут открывать счета для обеспечения заявок для государственных закупок.

- Какие требования предъявляются к компаниям, оформляющим заявку на банковскую гарантию?

- Компания должна быть финансово устойчива: мы анализируем финансовую историю организации, денежные обороты, налоговую документацию, контрактную базу и т.д. Если же говорить о тендерных гарантиях, то здесь требования менее жесткие, поскольку такой вид гарантии подразумевает довольно короткий срок – максимум 60 дней. Вероятность того, что компания, выиграв конкурс, в течение этого времени откажется от выполнения работ, минимальна. Структуру гарантии, график выплаты комиссии и условия сделки мы рассматриваем индивидуально.

На правах рекламы. ОАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России №3251.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.