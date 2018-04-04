Приумножать капиталы все сложнее

Ставки по депозитам стремятся к 3,7%

Ставки по вкладам в коммерческих банках продолжают уверенно падать. Их минимальные значения близки к 3,72%, а максимальные доходят до 7,65% на крупные суммы. Тем не менее, тенденция на увеличение объемов вкладов в коммерческих банках сохранилась и по итогам первого квартала 2018 года. Общая сумма депозитов частных лиц в региональных и федеральных банках Приморского края достигла 266 млрд рублей (по данным www.cbr.ru на 1 февраля 2018 года).

В то же время последующего снижения не избежать. Банк России принял решение снизить ключевую ставку с 26 марта на 25 п.п., то есть до 7,25% годовых.

Что это значит для приморцев, Деловой газете «Золотой Рог» рассказал председатель НП «Лига финансовых институтов», бывший конкурсный управляющий Востокбизнесбанка от имени АСВ Александр ИВАШКИН:

- В мире реальных финансов ключевая ставка Центробанка имеет действительно большее значение. Идет вниз ключевая ставка - падают и проценты по ипотечным кредитам, именно они рассматриваются как один из индикаторов экономического развития региона, так как количество выданных ипотечных кредитов напрямую влияет на строительную отрасль, увеличивая или уменьшая показатели ее работы.

Кроме того, ключевая ставка определяет, под какой процент ЦБ кредитует коммерческие банки. При изменении ключевой ставки меняется расчет налогообложения, пеней и штрафов. В целом меняются все расчеты, которые используют ключевую ставку.

Вообще банковское правило состоит в следующем: чем ниже ключевая ставка, тем ниже проценты по депозитам для физических лиц. Иными словами, при снижающейся ставке банку куда легче занять деньги у регулятора, чем на рынке у вкладчиков. Соответственно, последние вынуждены мириться с худшими условиями при размещении денег на вкладе. Размер процентов по вкладам - это результат политики того или иного банка, который сам определяет, с кем и на каких условиях вступать в договорные отношения. Доход по депозиту зависит от трех параметров - статуса клиента, суммы и срока вклада. Поскольку кредитные учреждения в подавляющем большинстве случаев являются сильной стороной отношений, именно их правила в итоге и становятся условиями договора.

Однако уровень банковской конкуренции на Дальнем Востоке за вкладчиков всегда был достаточно высоким, потому как ни у одного банка, работающего в регионе, включая банки с государственным участием, нет монополии или какого-либо привилегированного положения по привлечению вкладчиков. Такой высокий уровень банковской конкуренции за вкладчиков держится не только за счет естественного желания банкиров формировать свои пассивы для активных операций, но также за счет неудовлетворения банковской системы дешевыми и длинными межбанковскими кредитами. Поэтому банковские маркетологи будут принимать максимум усилий, чтобы привести «своего» уникального вкладчика в «свой» банк. Да и у вкладчиков есть два веских аргумента, чтобы принести деньги в банк.

Первый аргумент состоит том, что доходность вкладов (по отношению к уровню официальной инфляции) всегда будет оставаться положительной. Второй аргумент - в стране хорошо зарекомендовала и успешно действует система государственного страхования вкладов (ГК АСВ), которая всегда гарантирует защиту средств населения от фокусов «зарвавшихся» банкиров. Это, пожалуй, является самой сильной мотивацией для граждан нести деньги в банки, включенные в систему АСВ, а не хранить их под «подушкой». Так что борьба за вкладчика ни на минуту не затихала и никогда не прекратится.

Если обратиться к открытой банковской статистике региональных банков и данные Дальневосточного ГУ Банка России за 2017 и первые месяцы 2018 года, то можно увидеть определенные тенденции, характерные именно для Дальнего Востока. Так, количество вкладов вблизи максимального размера страхового возмещения (вклады от 1 млн до 1,4 млн руб.) имеют тенденцию к увеличению по количеству счетов, а счета по вкладам от 1,4 млн рублей до 3 млн рублей (так называемые «превышенцы») наоборот - к уменьшению.

Сейчас, действительно, присутствуют некоторые сложности в банковском секторе, но стагнации, как таковой, нет. Падает размер усредненного вклада, «на круг» граждане меньше стали открывать вкладных счетов. Но эти тенденции связываю, прежде всего, с падением реального уровня жизни дальневосточников. У людей просто стало меньше накоплений, все большее число отложенных денег элементарно «проедается». Банки же, работающие в регионе, стали постепенно адаптироваться к новым условиям, низким темпам инфляции, и как-то уже привыкают к своей резко пониженной доходности. Этот «болезненный» этап им стоит пройти.

Яна МАЛЬЦЕВА.