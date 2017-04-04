В налоговых инспекциях края День открытых дверей

До 20 часов 4 апреля в ИФНС края ожидают налогоплательщиков с вопросами о работе с новым администратором страховых взносов, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Как известно, с 1 января 2017 года ФНС России вновь получила функции администрирования страховых взносов и учета плательщиков. Налоговая служба продолжает двухдневную акцию, посвященную разъяснению новых полномочий. День открытых дверей проходит сегодня 4 апреля 2017 года до 20 часов во всех территориальных налоговых инспекциях Приморского края и ТОРМах.

В рамках мероприятия плательщики страховых взносов смогут больше узнать о порядке и правилах работы в связи со сменой администратора страховых взносов, включая особенности постановки на учет плательщиков страховых взносов, о тарифах страховых взносов, о порядке исчисления и уплаты страховых взносов, о сроках представления расчетов.

По словам специалистов Пресс-служба Управления ФНС России по Приморскому краю, специалисты налоговой службы расскажут посетителям о разграничениях полномочий между ФНС России и государственными внебюджетными фондами при передаче полномочий по администрированию страховых взносов, о том, кто является плательщиком страховых взносов, о тарифах страховых взносов, об особенностях исчисления и уплаты страховых взносов, а также ответят на другие вопросы налогоплательщиков по теме «страховые взносы».

Плательщики страховых взносов также смогут заполнить расчеты по страховым взносам с помощью программного обеспечения, предоставляемого в инспекции, и представить расчеты сразу в налоговый орган.