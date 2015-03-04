Примсоцбанк отмечает свой 21-й день рождения

Сегодня Примсоцбанк принимает поздравления от клиентов и партнеров. За годы своего развития Примсоцбанк стал крупным универсальным банком, предоставляющим широкий спектр банковских услуг частным и корпоративным клиентам.

Стабильно развиваясь, из небольшого приморского банка Примсоцбанк вырос в финансовое учреждение, которое присутствует практически во всех регионах России. Сегодня региональная сеть Примсоцбанка представлена 8 филиалами и 44 дополнительными офисами на территории Приморского, Хабаровского и Камчатского краев, Иркутской, Омской, Челябинской, Свердловской областей, Москвы и Санкт-Петербурга, в которых работает около 1800 сотрудников.

Одним из первых этот приморский банк освоил прямые расчеты в национальной валюте с ближайшим соседом Китаем. Наличие прямых корреспондентских отношений позволяет Примсоцбанку осуществлять платежи в любую точку мира. Среди акционеров банка — Европейский банк реконструкции и развития.А участие международного капитала — гарантия стабильности Примсоцбанка. Сегодня основные задачи банка – усиление позиций на финансовом рынке, повышение эффективности работы и достижение наибольшей мобильности и востребованности среди клиентов, как действующих, так и новых.

«Выражаем безмерную благодарность всем нашим клиентам и партнерам за доверие и многолетнее эффективное сотрудничество», - отвечают в пресс-службе банка на поздравления.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.