Финансовой грамотности будут учить со школьной скамьи

Банк России разработал первый стратегический документ по развитию финансового рынка. Среди комплекса мер, запланированного ЦБ, – включение курса финансовой грамотности в обязательную программу общеобразовательных школ, а также создание специальных финансовых продуктов и услуг для разных групп населения и разъяснение того, как пользоваться этими продуктами.

Обсуждение нового документа с финансовыми организациями Приморья состоялось на минувшей неделе в рамках визита заместителя председателя Банка России Сергея ШВЕЦОВА.

«Одним из важных направлений Банк России считает совместную с правоохранительными и судебными органами деятельность по сокращению случаев недобросовестного поведения на финансовом рынке, - отметил Сергей Швецов. - Соблюдение принципа неотвратимости наказания за правонарушения поможет предупредить появление новых недобросовестных практик эффективнее, чем система регулирования, накладывающая механические ограничения. Иными словами, за серьезные финансовые правонарушения необходимо не менее серьезно наказывать вплоть до уголовной ответственности и реального тюремного срока. Только такие меры помогут уменьшить число финансовых преступлений, что в итоге повысит доверие населения к банковским и не только инструментам».

Согласно стратегии Банка России, развитие рынка облигаций поможет решить вопрос дефицита рыночного обеспечения в финансовой системе. Кроме того, это создаст привлекательные условия для перехода заемщиков из числа представителей крупного бизнеса на облигационный рынок и будет способствовать высвобождению капитала кредитных организаций. Тем самым у банковского сектора появится возможность увеличить объем кредитования заемщиков, не имеющих выхода на облигационный рынок, в том числе предприятий малого и среднего бизнеса.

Банк России также считает чрезвычайно важной подготовку квалифицированных кадров для финансовых институтов. В этой сфере, помимо совершенствования отечественного финансового образования, планируется разработать механизм признания в России иностранных квалификационных сертификатов. И это лишь малая часть представленных направлений по обеспечению финансовой стабильности российской финансовой системы.

Как отметил заместитель председателя Банка России, у этого документа есть лишь одна проблема. «Для того, чтобы применить на практике все нюансы, прописанные в стратегическом документе по развитию финансовых рынков, необходимо изменить 76 законов и прописать поправки к множеству подзаконных актов. Как показывает практика, за сессию принимается максимум 15 законов, тем более в этом году осенняя сессия депутатов под вопросом по причине выборов. А работать вся прописанная в документе система должна уже сейчас. Будем надеяться, что мы сможем реализовать хотя бы часть. По крайней мере, работа по повышению финансовой грамотности уже началась», - сказал Сергей Швецов.

Анна РЫКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.