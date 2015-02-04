Приморцы активно понесли деньги в банки

Вкладчики позитивно восприняли увеличение процентных ставок по депозитам

Повышение ставок по депозитам в конце 2014 года изменило поведение приморских вкладчиков. Если еще в ноябре 2014 года многие банки фиксировали отток депозитов, то в декабре приток вкладов компенсировал эти потери с лихвой, пишет деловая газета "Золотой Рог".

«Повышая в декабре 2014 года ключевую ставку до 17%, в ЦБ в том числе рассчитывали на интерес со стороны российских вкладчиков. Ведь за повышением ключевой ставки следует рост ставок по депозитам в коммерческих банках, а значит, население будет более заинтересовано в рублевых депозитах. В принципе, эти ожидания оправдались», - рассказал газете "Золотой Рог" управляющий филиала Морского банка в г. Владивостоке Константин ПОРУБЛЕВ.

Вторая половина декабря практически для всех банков, работающих в Приморье, ознаменовалась значительным приростом депозитного портфеля. Причем до этого, в октябре-ноябре, во многих банках был зафиксирован отток средств, который компенсировался «лихорадкой» декабря. Как сообщили в банке «Приморье», вкладчики позитивно восприняли увеличение процентных ставок по депозитам: в конце 2014 года в банке значительно выросло количество открытых физическими лицами депозитов.

«Начиная с середины декабря 2014 года, после опубликования решения совета директоров Банка России об увеличении размера ключевой ставки, АКБ «Приморье» пересмотрел существовавшие условия по вкладам и вышел с новыми выгодными предложениями, предложив своим клиентам увеличение доходности размещенных в банке средств. Благодаря этому, по сравнению со среднемесячным притоком средств физических лиц во вклады, рассчитанным за сентябрь-ноябрь 2014 года, приток вкладов физических лиц в декабре вырос более чем в 2 раза. По сравнению с аналогичным периодом 2013 года также отмечен существенный прирост», - сообщила заместитель председателя правления - директор департамента обслуживания клиентов банка «Приморье» Александра МАКСИМОВА.

Во владивостокском операционном офисе Промсвязьбанка наблюдался незначительный отток вкладов в октябре-ноябре 2014 года. В декабре портфель вкладчиков значительно вырос и компенсировал этот отток. Если сравнивать окончание 2013 и 2014 гг., то 2014 год был гораздо успешнее с точки зрения прироста портфеля вкладчиков, отметила заместитель регионального директора по развитию розничного бизнеса ОО «Владивостокский» Дальневосточного филиала Промсвязьбанка Елена КОЛЯКИНА.

В Роял Кредит Банке в декабре также был зафиксирован некоторый отток депозитов, т.к. население старалось вкладывать средства в недвижимость, покупку авто и бытовой техники. «Задержек в выдаче вкладов не было: все вкладчики получили свои средства независимо от срочности вкладов - и те, кто забирал вклад по сроку, и те, кто расторгал договоры вкладов досрочно. Но при этом был поток новых клиентов, которые открывали вклады, что позволило минимизировать отток», - рассказала начальник отдела розничных продаж Дальневосточного филиала Роял Кредит Банка в г. Владивостоке Ольга ДОЛМАТОВА.

Схожую тенденцию отмечают и в Связь-Банке: в первую неделю после повышения ключевой ставки ЦБ произошел отток денежных средств с депозитов - как за счет переоценки вкладов в иностранной валюте, так и за счет всплеска потребительской активности.

«Но, как только банк отреагировал на повышение ключевой ставки ЦБ поднятием ставок по вкладам, количество открываемых депозитов продолжило уверенный рост и увеличилось на 50% по сравнению с аналогичным периодом в 2013 году. Многие клиенты, у которых уже были открыты депозиты в нашем банке, досрочно закрыли их и переложили деньги на наши новые депозиты под более высокий процент - при этом в некоторых случаях нередко увеличивали сумму размещения. Самый активный рост произошел именно в предновогоднюю неделю. Но в случае Связь-Банка клиентами учитывались не только повышенные процентные ставки, но и надежность нашего банка, главным акционером которого является Внешэкономбанк», - описал ситуацию управляющий Приморским филиалом Связь-Банка Михаил ОРЛЕНКО.

В ВТБ24 прирост портфеля в декабре 2014 года оказался ниже прироста декабря 2013 года на 34,5%. При этом по результатам 2014 года портфель депозитов физических лиц приморского отделения ВТБ24 увеличился на 27%. «Декабрь был неоднородным: в первой половине месяца клиенты снимали вклады, пытаясь спасти от обесценения в связи с ослаблением рубля. Соответственно, часть вкладов перетекала в наличную валюту и в ячейки, часть клиенты тратили на покупку недвижимости, автомобилей. Вторая половина декабря 2014 года охарактеризовалась значительным повышением ставок по депозитам, и многие клиенты приняли решение досрочно расторгнуть имевшиеся вклады и открыть новые, по более высокой ставке. Мы увидели тенденцию к увеличению количества досрочно закрываемых депозитов и переразмещению средств под более высокие проценты», - сообщили в пресс-службе ВТБ24.

Несмотря на долларовый ажиотаж, преимущественно вклады открываются в национальной валюте. Значительного перетока депозитов из рублей в доллары банкиры не отмечают. Более того, пик перевода рублевых вкладов в валютные уже прошел и пришелся на осень прошлого года.

«По-прежнему более популярными остаются рублевые вклады, - отметил Константин Порублев. - Конвертация вкладов также может продолжиться, однако я не ожидаю, что ее темпы будут значительны».

Среди клиентов Промсвязьбанка во Владивостоке сегодня более популярны вклады в рублях на короткие сроки - 32 и 91 день. «Условия для этого вида вкладов сейчас максимально выгодны - действует повышенная процентная ставка - 17% годовых, а минимальная сумма размещения всего 10 тыс. рублей», - объяснила Елена Колякина. По-прежнему актуальным остается вопрос диверсификации сбережений. Для таких клиентов - вклады в рублях, долларах и евро.

Клиенты Связь-Банка интересуются больше краткосрочными вкладами, не желая надолго расставаться со своими накоплениями и в то же время стремясь уберечь их от обесценивания. Соответственно, банк предлагает своим клиентам повышенный процент по вкладам на краткосрочные периоды. «К тому же даже вклады, открываемые на срок 1 месяц, приносят своим владельцам ощутимый доход при размещении больших сумм», - отметил Михаил Орленко.

Банк «Приморье» в январе 2015 года отмечает прирост как по валютным, так и по рублевым вкладам. Объясняется это тем, что банк в конце года предложил интересные и привлекательные условия как по валютным вкладам, так и по рублевым. Однако в большей степени наблюдается интерес со стороны клиентов к депозитам в национальной валюте, вследствие их более высокой доходности, отметила Александра Максимова. Средний срок открытых в декабре-январе вкладов составляет от 3 месяцев до 1 года.

Стоит отметить, что популярность того или иного срока вклада, а также его валюты в значительной мере определяется конкретными предложениями банка, пишет деловая газета "Золотой Рог".

«Сейчас наблюдается общая тенденция падения ставок, и краткосрочные вклады, которые были актуальны в декабре, теряют свою значимость как инструмент сбережения, - отметила Ольга Долматова. - В настоящее время, возможно, последний шанс поймать высокую ставку и зафиксировать ее на больший срок».

Анна РЫКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.