Осталось меньше месяца для выбора варианта пенсионного обеспечения

До конца года гражданам 1967 года рождения и моложе можно выбрать один из двух вариантов: формировать только страховую пенсию или страховую и накопительную пенсии.

Эта информация касается 760 тыс. приморцев 1967 года рождения и моложе, у которых за счет страховых взносов, уплачиваемых работодателями, формируется накопительная пенсия. Начиная с 2002 года, ими накоплено на своих счетах в системе обязательного пенсионного страхования более 34,5 млрд рублей. В среднем, это около 50 тыс. рублей на одного человека, сообщает пресс-служба Отделения ПФР по Приморскому краю.

Если гражданин принял решение отказаться от дальнейшего формирования пенсионных накоплений, все страховые взносы, уплаченные за него работодателем в Пенсионный фонд России – в размере индивидуального тарифа (16%) – будут направляться на формирование его страховой пенсии. Важно отметить, что все ранее сформированные пенсионные накопления граждан подлежат инвестированию и будут выплачены в полном объеме, когда граждане получат право выйти на пенсию и обратятся за ее назначением.

Если граждане, которые никогда не подавали заявление о выборе управляющей компании (УК), включая «Внешэкономбанк», или негосударственного пенсионного фонда (НПФ) для инвестирования своих пенсионных накоплений, так называемые «молчуны», желают, чтобы и в последующие годы страховые взносы в размере 6% тарифа по-прежнему направлялись на формирование накопительной пенсии, им следует до 31 декабря 2015 года подать заявление в ПФР о выборе варианта пенсионного обеспечения с формированием накопительной пенсии, либо выбрать УК, либо НПФ.

В то же время выбрать или сменить УК или НПФ можно одновременно с отказом от дальнейшего формирования пенсионных накоплений. Для этого нужно будет подать заявление об отказе от финансирования накопительной пенсии и направлении на финансирование страховой пенсии всей суммы страховых взносов.

У тех, кто не подаст заявление до 31 декабря 2015 года и останется так называемым «молчуном», пенсионные накопления перестают формироваться за счет поступления новых страховых взносов работодателя (не ранее 2017 года), а все страховые взносы будут направляться на формирование страховой пенсии.

Для граждан, которые в предыдущие годы хотя бы единожды подавали заявление о выборе УК, включая «Внешэкономбанк», либо НПФ, и оно было удовлетворено, на накопительную пенсию будет по-прежнему перечисляться часть страховых взносов, начиная с 2017 года, если государство примет решение о возобновлении формирования пенсионных накоплений за счет обязательных страховых взносов. При этом дополнительного заявления для перечисления 6% на накопительную пенсию им подавать не надо. В то же время эта категория граждан имеет возможность отказаться от дальнейшего формирования пенсионных накоплений за счет новых страховых взносов, для чего необходимо подать соответствующее заявление в ПФР.

Таким образом, гражданин может как продолжить формировать, так и отказаться от дальнейшего формирования накопительной пенсии в пользу страховой пенсии, будучи как клиентом ПФР, так и негосударственного пенсионного фонда.

Право выбора впервые предоставлено гражданам. До 2014 года у всех работающих граждан 1967 года рождения и моложе формировалась и страховая, и накопительная пенсии, а у граждан 1966 года рождения и старше только страховая пенсия.

Отказ от формирования накопительной пенсии за счет новых взносов не означает сокращения пенсионных прав или снижения будущего размера пенсии. То есть страховые взносы (6% тарифа страховых взносов), которые могли бы направляться на формирование новых пенсионных накоплений граждан, выбравших вариант пенсионного обеспечения с одновременным формированием и страховой и накопительной пенсии, направляются на формирование только страховой пенсии. Таким образом, в любом случае все страховые взносы участвуют в формировании пенсии в системе обязательного пенсионного страхования. Кроме того, если при варианте формирования одновременно накопительной и страховой пенсий, пенсионных баллов начисляется на 37,5% меньше, чем при формировании только страховой пенсии, то при формировании только страховой пенсии гражданам начисляется максимальное количество баллов со всей суммы страховых взносов. К примеру, в 2017 году можно получить 8,26 пенсионных балла за год против 5,16, если бы часть страховых взносов шла на формирование пенсионных накоплений.

Выбор варианта пенсионного обеспечения не связан с выбором страховщика: к примеру, гражданин может оставить пенсионные накопления у своего текущего страховщика (ПФР или НПФ) и выбрать любой из вариантов пенсионного обеспечения.

Граждане, за которых страховые взносы впервые начали начисляться с 1 января 2014 года, смогут в течение 5 лет с момента первого начисления выбирать, на финансирование какой части пенсии направить 6% тарифа страховых взносов работодателя. До принятия ими решения все страховые взносы будут перечисляться на формирование страховой пенсии. Если гражданин по истечении пятилетнего периода с момента первого начисления страховых взносов не достиг возраста 23 лет, указанный период продлевается до 31 декабря года, в котором гражданин достигнет возраста 23 лет.

При этом Пенсионный фонд напоминает, что с 2014 года изменен порядок выбора страховщика по обязательному пенсионному страхованию в части формирования пенсионных накоплений.

Страховщиком по ОПС может выступать или Пенсионный фонд Российской Федерации, или негосударственный пенсионный фонд по вашему выбору. Если вы выбираете для управления своими пенсионными накоплениями частную управляющую компанию, то вашим страховщиком по ОПС все равно остается ПФР.

Сегодня подать заявление о выборе варианта пенсионного обеспечения, переходе в НПФ, о переходе из негосударственного пенсионного фонда в другой НПФ или обратно в Пенсионный фонд России можно в любой клиентской службе ПФР. При этом заявление по-прежнему можно подать по почте или с курьером. Установление личности и проверка подлинности подписи застрахованного лица в этом случае осуществляется нотариусом.

Уточнить, какой страховщик сегодня формирует ваши пенсионные накопления и какой у вас вариант пенсионного обеспечения, можно, получив выписку из вашего индивидуального лицевого счета в ПФР, обратившись в клиентскую службу ПФР, Личный кабинет застрахованного лица на сайте ПФР www.pfrf.ru или через сайт www.gosuslugi.ru.

Бланки заявлений на выбор варианта пенсионного обеспечения размещены на сайте ПФР в разделе «О пенсионных накоплениях».

По состоянию на 1 декабря 2015 года нет решения о продлении срока выбора варианта пенсионного обеспечения, поэтому ПФР рекомендует до конца года определиться с выбором. При этом, у граждан, у которых пенсионные накопления уже находятся в НПФ или когда-либо уже был выбор страховщика или управляющей компании, в 2016 году и далее сохраняется право отказаться от дальнейшего формирования пенсионных накоплений за счет новых обязательных страховых взносов на ОПС.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.