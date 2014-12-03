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"Тройной форсаж" возможностей для карты "Мужской клуб" представляет Банк "Приморье"
С 1 декабря пользователям этой банковской карты доступен новый пакет услуг, который включает в себя все, что нужно для удобства использования ее в качестве современного платежного инструмента.
В частности, теперь пользователям карты «Мужской клуб» доступна услуга Cash Back - возврат части денежных средств при совершении покупок по карте в любых торговых точках, в том числе через Интернет, а также начисление процентов на остаток средств на карте.
- Карта «Мужской клуб» от Банка «Приморье» создана специально для мужчин, разделяющих такие ценности, как успех, независимость, качество и индивидуальный подход, - комментирует начальник Управления розничных продаж Банка «Приморье» Екатерина СТАРОСТИНА. - Теперь мы готовы предложить пользователям этой карты еще больше преимуществ.
«Мужской клуб» помогает приумножить сбережения благодаря начислению процента на счет в размере 3% годовых и возврату процента (Cash Back) за совершенные покупки, а также дает привилегии в виде скидок, бонусов и специальных предложений в магазинах и заведениях города, то есть совершать безналичные покупки по карте «Мужской клуб» теперь стало еще выгоднее!
Чтобы получить «Тройной форсаж» возможностей, новым клиентам нужно просто оформить карту «Мужской клуб», а клиентам, получившим карты «Мужской клуб» до 1 декабря 2014 года, - нужно открыть специальный счет вклада «До востребования» для зачисления Cash Back и накопления процентов. Пополнять вклад «До востребования можно как наличным, так и безналичным способом. Стоит отметить, что один из наиболее удобных и рекомендуемых Банком способов пополнения - перечисление средств с карточного счета через систему «Мой б@нк». Благодаря этим дополнительным услугам клиенты могут управлять своими средствами дистанционно, откладывая часть на вклад «До востребования», тем самым приумножая свои вложения, а часть средств - свободно тратить по карте.
Минимальная сумма, с которой начисляется Cash Back, - от 450 рублей*, размер Cash Back может составлять до 0,6%. Процент возврата зависит от суммы покупки и статуса карты Visa Electron/ Visa Classic. Отметим, что максимальная сумма Cash Back не ограничена. Услуга Cash Back не предоставляется при закрытии вклада «до востребования», открытого для зачисления Cash Back.
* Банк «Приморье» имеет право в одностороннем порядке изменить минимальную сумму для начисления Cash Back. Расчет данной суммы происходит ежедневно на сайте мужскойклуб.рф/mccard.ru. Вы можете ежедневно получать информацию об этой сумме в разделе сайта «Тройной форсаж возможностей».
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