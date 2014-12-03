www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.12 р. 100 JPY: 57.07 р.
EUR: 73.9 р. 10 CNY: 94.95 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Банки
Распечатать

"Тройной форсаж" возможностей для карты "Мужской клуб" представляет Банк "Приморье"

03 Декабря 2014, 15:15 | Приморье

 С 1 декабря пользователям этой банковской карты доступен новый пакет услуг, который включает в себя все, что нужно для удобства использования ее в качестве современного платежного инструмента.

В частности, теперь пользователям карты «Мужской клуб» доступна услуга Cash Back - возврат части денежных средств при совершении покупок по карте в любых торговых точках, в том числе через Интернет, а также начисление процентов на остаток средств на карте.

- Карта «Мужской клуб» от Банка «Приморье» создана специально для мужчин, разделяющих такие ценности, как успех, независимость, качество и индивидуальный подход, - комментирует начальник Управления розничных продаж Банка «Приморье» Екатерина СТАРОСТИНА. - Теперь мы готовы предложить пользователям этой карты еще больше преимуществ.

«Мужской клуб» помогает приумножить сбережения благодаря начислению процента на счет в размере 3% годовых и возврату процента (Cash Back) за совершенные покупки, а также дает привилегии в виде скидок, бонусов и специальных предложений в магазинах и заведениях города, то есть совершать безналичные покупки по карте «Мужской клуб» теперь стало еще выгоднее!

Чтобы получить «Тройной форсаж» возможностей, новым клиентам нужно просто оформить карту «Мужской клуб», а клиентам, получившим карты «Мужской клуб» до 1 декабря 2014 года, - нужно открыть специальный счет вклада «До востребования» для зачисления Cash Back и накопления процентов. Пополнять вклад «До востребования можно как наличным, так и безналичным способом. Стоит отметить, что один из наиболее удобных и рекомендуемых Банком способов пополнения - перечисление средств с карточного счета через систему «Мой б@нк». Благодаря этим дополнительным услугам клиенты могут управлять своими средствами дистанционно, откладывая часть на вклад «До востребования», тем самым приумножая свои вложения, а часть средств - свободно тратить по карте.

Минимальная сумма, с которой начисляется Cash Back, - от 450 рублей*, размер Cash Back может составлять до 0,6%. Процент возврата зависит от суммы покупки и статуса карты Visa Electron/ Visa Classic. Отметим, что максимальная сумма Cash Back не ограничена. Услуга Cash Back не предоставляется при закрытии вклада «до востребования», открытого для зачисления Cash Back.

* Банк «Приморье» имеет право в одностороннем порядке изменить минимальную сумму для начисления Cash Back. Расчет данной суммы происходит ежедневно на сайте мужскойклуб.рф/mccard.ru. Вы можете ежедневно получать информацию об этой сумме в разделе сайта «Тройной форсаж возможностей».

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор:
Теги: Банк «Приморье» 






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru