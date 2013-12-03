В Приморье пришел инвестиционный банк "Финам"

Во Владивостоке начинает свою работу инвестиционный банк «Финам». Руководство инвестиционного холдинга обещает, что с первых же дней работы банк предоставит весь спектр услуг как физическим, так и юридическим лицам. Кроме того, «Финам» ставит достаточно амбициозные планы по завоеванию позиций по обслуживанию физических и юридических лиц в рамках своего банка.

Еще в прошлом году банк «Финам» взял курс на развитие в качестве универсального банка, предлагающего массовые продукты на условиях лучше рыночных, сообщил на пресс-конференции, посвященной открытию банка во Владивостоке, Андрей ШУЛЬГА, председатель совета директоров ЗАО «Инвестиционный банк «Финам». Новоприезжий банк клиентов Владивостока обещает привлекать широкой линейкой вкладов и особенным кредитованием малого и среднего бизнеса. И, конечно же, продолжением своей деятельности по предоставлению 2%-м населения Приморья возможности зарабатывать на фондовом рынке.

В числе своих преимуществ перед другими прочно закрепившимися на рынке города банками «Финам» выделяет свои высокотехнологичные сервисы, доходные вклады и дешевые кредиты. Высокотехнологичность сервисов банка подчеркивается еще и тем, что на весь город у банка будет лишь один банкомат, а точнее касса в отделении представительства холдинга. Банков-партнеров, воспользовавшись банкоматами которых держатели карт «Финам» смогут без комиссий снять или пополнить свой счет, у инновационного банка нет. Объясняется это тем, что счастливые обладатели карточек «Финам» настолько «продвинутые» пользователи онлайн-сервисов, что им не требуется обналичивать свои средства и все платежи они проводят через сеть Интернет. «Через пару лет нам вообще не понадобится наличность, даже такси можно будет оплатить при помощи карты, как в развитых странах. Поэтому и потребности в широкой банкоматной сети у нас нет - она сама собой отпадет через 2 года», - отметил Андрей Шульга.

В целом руководство холдинга достаточно оптимистично смотрит в светлое будущее банка и инвестиционной компании на владивостокской почве. «Подвинуть» крупнейшие банки, кредитующие малый и средний бизнес, мы не стремимся, у нас свой сегмент и своя ниша, - подчеркнул Андрей Шульга. - Так, мы единственный банк, предоставляющий выгодные кредиты IT-компаниям. Кроме того, мы видим своей задачей не только предоставление финансовых услуг, но и популяризацию финансовых продуктов и инструментов».

Анна КИРОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.