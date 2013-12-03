Простая логика сложных продуктов

Сбербанк предлагает наиболее удобные для предприятий варианты распределения кредитной нагрузки

Сбербанк предлагает своим корпоративным клиентам полноценную линейку сложноструктурированных продуктов, основной целью которой является удовлетворение потребностей предприятий в совершенствовании управления собственными финансовыми потоками.

Сегодня банк предлагает наиболее удобные для предприятий варианты распределения кредитной нагрузки, возможность извлечь больше прибыли из размещения депозитов, сформировать безрисковую стратегию конверсии валюты, позволяющую работать стабильно даже в условиях сильной волатильности валютных рынков.

Управление кредитной нагрузкой

В текущем году компания «Тройка диалог» вошла в состав группы «Сбербанк» и получила название «Sberbank-CIB». Именно эти изменения открыли дополнительные возможности для клиентов банка: независимо от региона им стали в полной мере доступны продукты, которые позволяют оптимизировать долговое финансирование.

- Имея кредит более 300 млн рублей, компании могут выбрать несколько вариантов выплаты процентов и основного долга. У них есть возможность изменения фиксированной ставки на плавающую и наоборот, - рассказывает Роман БАЛАШОВ - начальник отдела операций с валютой и драгоценными металлами управления по обслуживанию на финансовых рынках Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России».

Зачастую банки не дают фиксированных процентов по инвестиционным кредитам: сроки большие, просчитать ситуацию на много лет вперед невозможно. В таких случаях предлагается плавающая ставка. В Сбербанке же компании с помощью деривативных продуктов имеют возможность из плавающей ставки сделать фиксированную, при этом подобной трансформации может быть подвергнут любой кредит, даже тот, который есть у компании в другом банке. Сбербанк лишь компенсирует разницу в ставках для клиента, в итоге компания избегает затрат свыше оговоренных процентов. Это позволяет понимать, сколько точно нужно платить на протяжении всего срока действия кредитного договора, сняв с себя риски негативных изменений в будущем.

Можно комфортно работать и с кредитом под плавающую ставку, застраховав свой процентный риск. Для этого Сбербанк предлагает опцион «КЭП» на процентную ставку, который позволяет обозначить предел роста ставки, сохранив за компанией возможность получать выгоду в случае снижения ставки. Важно, что клиенты также могут застраховать процентный риск и по своим обязательствам перед другими банками. Если держатель опциона начнет переплачивать выше процентов, оговоренных со Сбербанком, ему, в соответствии с соглашением, будет предоставлена компенсация понесенных потерь.

Бивалютный депозит

Размещая средства в банке, все хотят получить максимально возможный доход. Сбербанк предлагает своим клиентам бивалютный депозит, где платой за повышенную доходность является право банка вернуть депозит в другой валюте при наступлении заранее оговоренных условий. Курс, по которому будет осуществлен возврат, определяется в процессе переговоров между банком и клиентом. Чем более близкий к текущему рыночному курс выбирает клиент, тем выше ставки по депозиту, которые могут в несколько раз превосходить базовые.

- Стандартная ставка по депозитам в рублях для юридических лиц на 2 недели в банках примерно одинакова, и размеры ее, в принципе, ни для кого не секрет. С помощью бивалютного депозита ставку можно увеличить в 3- 4 раза, с приемлемым для компании риском, - объясняет Роман Балашов. - Одна крупная компания, разместив в Дальневосточном Сбербанке бивалютный депозит в долларах США, получила ставку, превышающую базовую в 6 раз.

Инструмент в первую очередь подходит для компаний, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность (ВЭД), имеющих потребность в конверсии. Однако эффективность и привлекательность бивалютного депозита очень скоро обратила на себя внимание предприятий, не являющихся участниками ВЭД, а просто имеющих временно свободные денежные средства и желающих получить больше выгоды от их размещения в банке. Благодаря такому интересу, продукт, запущенный весной нынешнего года, вызвал настоящий шквал сделок и положительных отзывов со стороны корпоративного сектора.

Валюта без риска

Все участники ВЭД наблюдают за изменением стоимости валюты, которую они приобретают либо продают при ведении своей внешнеэкономической деятельности. Когда курс доллара растет, это радует экспортеров, получающих больше доходов в рублях. Импортеры ждут снижения цен на покупку валюты. Волатильность является риском для всех компаний, задействованных во внешней торговле. Неспокойным на валютном рынке выдалось нынешнее лето, в течение которого доллар поднимался выше 33 рублей. Не обещает однозначности и 2014 год: Банк России планомерно занимается либерализацией денежной политики, ведущей к полному отказу от курсового регулирования в 2015 году. Чтобы обеспечить стабильность в данных условиях, Сбербанк предлагает своим клиентам систему страхования валютных рисков (хеджирование).

Компании-участнику ВЭД необходимо определить свой бюджетный курс - рубеж, при выходе за который прибыльность компании недопустимо снижается. После этого банк предоставит рекомендации по выбору инструментов хеджирования. Клиент может выбрать бесплатную или платную стратегию - у каждой есть свои преимущества.

Простейшим вариантом является заключение форвардных контрактов, предполагающих обычную сделку по покупке или продаже валюты, осуществляемую с отсрочкой исполнения. В этом случае фиксируется курс, определяемый в соответствии с форвардным рынком. Не важно, каким будет реальный рынок на момент исполнения договора - стороны выполнят свои обязательства.

Другая бесплатная стратегия хеджирования формируется созданием валютного коридора, когда банк и клиент обмениваются опционами.

- К примеру, предприятие - импортер. Заключили соглашение о коридоре, или «коллар», который расположился в пределах 31 рубль - 32,5 рубля за доллар. Клиент знает, что, если курс поднимется выше 32,5, он всегда имеет возможность реализовать опцион и купить по 32,5. Но если курс будет ниже 31, компания не сможет им воспользоваться, а будет вынуждена приобретать по минимальному значению выбранного коридора, - рассказывает Роман Балашов. - Я считаю, это очень разумная стратегия: клиент не платит никаких премий и комиссий, может спокойно планировать свою финансовую деятельность на несколько периодов вперед, оставаясь в рамках значений, обеспечивающих стабильную прибыль предприятию.

Распространенная платная стратегия - опцион. Клиент заключает с банком соглашение, в соответствии с которым приобретает право купить или продать через определенное время обозначенный объем валюты по заранее оговоренной цене. Но это свое право компания может и не использовать.

- Договорились, допустим, что через полгода клиент имеет возможность купить доллары по 32 рубля. Заключили сделку, предприятие оплатило комиссию. А к назначенному сроку оказалось, что курс - 33 рубля. В этом случае воспользоваться правом выкупа по оговоренной цене выгодно. Если же ко времени покупки рыночный курс будет 30 рублей или 31 рубль за доллар и покупать по 32 рубля станет невыгодно, можно отказаться от реализации опциона и приобрести валюту по текущему курсу. При этом никаких штрафных санкций к клиенту применяться не будет, т.к. в момент заключения опциона клиент приобретает именно право на совершение сделки и заодно оплачивает банку премию. Таким образом, компания заранее обеспечивает себе выгодное приобретение валюты. Аналогичный продукт есть и для экспортеров.

Сложные продукты требуют детальной проработки. И Сбербанк готов оказывать все необходимые консультации, помощь во всесторонней проработке сделок, искать пути увеличения эффективности бизнеса своих клиентов за счет предлагаемых финансовых инструментов.

Получить подробную консультацию по данным продуктам можно в отделе по обслуживанию на финансовых рынках Приморского отделения ОАО «Сбербанк России» по адресу: г. Владивосток, ул. Фонтанная, 18, 3 этаж, каб. 312. Тел. 8 (423) 265-23-64.

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