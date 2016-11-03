Гарантийный фонд Приморского края снижает ставки

Курс на снижение ставок фондом обусловлен экономической ситуацией, в которой компаниям Приморского края приходится сейчас вести свой бизнес, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Более низкая ставка комиссии по поручительствам и рассрочка выплаты вознаграждения, программа лояльности для постоянных клиентов позволят Гарантийному Фонду Приморского края еще эффективнее взаимодействовать с бизнесом.

Фонд совместно с администрацией Приморского края разработал и утвердил новые условия предоставления своего поручительства, сделав их доступными для широкого круга предпринимателей региона.

Уже в ноябре этого года воспользоваться льготами по размеру комиссионного вознаграждения смогут компании, работающие в сферах производства, строительства, сельского хозяйства, предоставления бытовых, туристических, медицинских или транспортных услуг, резиденты ТОРов и Свободного Порта Владивосток. Более низкая, по сравнению со стандартным, ставка комиссионного вознаграждения по поручительствам Фонда для договоров суммой свыше 50 млн рублей и возможность выплаты этого вознаграждения в рассрочку повысят доступность поддержки Фонда для крупных инвестиционных проектов. А для тех предприятий, что оформили поручительство два и более раза, разработана отдельная программа лояльности, уже получившая одобрение клиентов.

- Курс на снижение ставок Фондом обусловлен, прежде всего, непростой экономической ситуацией, в которой компаниям Приморского края приходится сейчас вести свой бизнес, - рассказывает исполнительный директор Гарантийного Фонда Приморского края Ксения ПЛЕТЦЕР. - Экономический кризис стал причиной снижения рентабельности бизнеса большинства компаний - субъектов малого и среднего бизнеса. И Фонд, как инструмент государственной поддержки, не мог остаться в стороне от проблем предпринимателей. Для финансовой модели Фонда, в ситуации кратного увеличения объема выплат по сравнению с благополучными предшествующими периодами, снижение ставок и, как следствие, своей доходной части – решение не простое, но твердое и осознанное. Мы нашли резервы снижения наших операционных расходов в том числе для того, чтобы у предпринимателей появилась возможность получать нашу поддержку с минимальными для себя затратами.

Досье "Золотого Рога": Гарантийный фонд Приморского края образован в 2009 году. Входит в ТОП-10 фондов в РФ по размеру партнерской сети и размеру гарантийного капитала и в десятку лидеров страны по размеру и эффективности использования гарантийного капитала. Капитализация Фонда - 848 млн руб. - позволяет ему принимать участие в крупных финансовых проектах региона. За все время деятельности клиентами Фонда стали более 840 компаний Приморского края, общий объем привлеченных предпринимателями кредитных средств при поддержке Фонда составил более 5,6 млрд рублей.

Более подробная информация предоставлена на сайте фонда.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.