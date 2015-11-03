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"Золотой Рог" и ПФР проведут "горячую" линию
17 ноября 2015 года с 12 до 13 часов Деловая газета «Золотой Рог» проводит прямую телефонную линию по теме «О выборе гражданами 1967 года рождения и моложе варианта пенсионного обеспечения».
Напомним, что определиться с выбором тарифа уплаты работодателем страховых взносов только на страховую или на страховую и накопительную пенсии приморцам необходимо не позднее 31 декабря текущего года. На вопросы о возможности реализации права выбора формирования пенсионных накоплений ответит заместитель управляющего Отделением ПФР по Приморскому краю Елена КОПЫЛОВА.
Телефон прямой линии в редакции – 8 (423) 245-04-85, также можете заранее присылать свои вопросы на электронную почту: slava@zrpress.ru.
Итоги горячей линии и ответы на вопросы читателей будут опубликованы в газете «Золотой Рог».
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