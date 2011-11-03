Приморские льготники предпочитают денежную компенсацию вместо соцуслуг

В Приморском крае подведены итоги кампании по приему заявлений об отказе от набора социальных услуг или о возобновлении его получения федеральными льготниками. Жители края по-прежнему предпочитают денежную компенсацию набору социальных услуг (далее - НСУ).

Так, в этом году заменили на 2012 год набор социальных услуг денежным эквивалентом более 122 тысяч федеральных льготников региона. Это на 5 процентов больше, чем в прошлом году. При этом 103 тысячи граждан отказались от получения всего набора социальных услуг. Остальные 19 тысяч федеральных льготников отказались от социальных льгот частично, то есть от одной или нескольких услуг. Всего в Приморском крае проживает более 152 тысяч федеральных льготников.

Напомним, что набор социальных услуг включает в себя оплату обеспечения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами питания для детей-инвалидов, оплату санаторной путевки, оплату проезда на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. В случае отказа от набора социальных услуг размер денежной компенсации составляет 750 рублей 83 копейки.

Более подробную информацию о порядке получения или отказа от набора социальных услуг федеральные льготники могут узнать в территориальном органе ПФР, по справочному телефону Отделения (423) 249-86-00 и на сайте ПФР.