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Как уберечь себя от комиссий в банкомате
Держатели платежной карты часто обращаются с жалобами при получении смс-сообщения о взимании с них комиссии за снятие денег посредством банкомата, в то время как на экране банкомата было сообщение о невзимании комиссии. В данном случае комиссия взимается банком-эмитентом платежной карты, а не кредитной организацией – владельцем банкомата, сообщает Отдел информационного обеспечения и массовых коммуникаций ГУ Банка России по Приморскому краю.
Держателю платежной карты также необходимо знать, что в соответствии со ст. 29 ФЗ «О банках и банковской деятельности» кредитная организация – владелец банкомата обязана информировать держателя платежной карты до момента осуществления им расчетов с использованием платежной карты предупреждающей надписью, отражаемой на экране банкомата, о размере комиссионного вознаграждения, установленного кредитной организацией – владельцем банкомата и взимаемого ею за совершение указанных операций, либо об отсутствии такого вознаграждения, а также отражать по итогам этих операций информацию о комиссионном вознаграждении кредитной организации - владельца банкомата в случае взимания такого вознаграждения на чеке банкомата либо об отсутствии такого вознаграждения.
Для исключения недоразумений (взятие комиссии) при совершении операций по снятию наличных денежных средств посредством банкомата рекомендуется осуществлять снятие наличных денежных средств в банкоматах банка-эмитента платежной карты.
Для максимальной сохранности банковской карты, ее реквизитов, ПИН и других данных, а также для снижения возможных рисков при совершении операций с использованием банковской карты Банк России разработал ряд рекомендаций, с которыми можно ознакомиться на сайте Банка России (www.cbr.ru): Письмо Банка России от 02.10.2009 № 120-Т «О памятке «О мерах безопасного использования банковских карт», Письмо Банка России от 22.11.2010 № 154-Т «О рекомендациях по раскрытию информации об основных условиях использования банковской карты и о порядке урегулирования конфликтных ситуаций, связанных с ее использованием», Письмо Банка России от 24.03.2011 № 39-Т «Об организации деятельности кредитными организациями по информированию держателей платежных карт о комиссионном вознаграждении», Письмо Банка России от 01.08.2011 № 112-Т «О возврате денежных средств за товар (услугу), ранее оплаченный с использованием платежной карты».
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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