www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.02 р.
EUR: 73.47 р. 10 CNY: 94.87 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Банки
Распечатать

Как уберечь себя от комиссий в банкомате

03 Сентября 2013, 16:48 | Приморье

Держатели платежной карты часто обращаются с жалобами при получении смс-сообщения о взимании с них комиссии за снятие денег посредством банкомата, в то время как на экране банкомата было сообщение о невзимании комиссии. В данном случае комиссия взимается банком-эмитентом платежной карты, а не кредитной организацией – владельцем банкомата, сообщает Отдел информационного обеспечения и массовых коммуникаций ГУ Банка России по Приморскому краю.

Держателю платежной карты также необходимо знать, что в соответствии со ст. 29 ФЗ «О банках и банковской деятельности» кредитная организация – владелец банкомата обязана информировать держателя платежной карты до момента осуществления им расчетов с использованием платежной карты предупреждающей надписью, отражаемой на экране банкомата, о размере комиссионного вознаграждения, установленного кредитной организацией – владельцем банкомата и взимаемого ею за совершение указанных операций,  либо об отсутствии такого вознаграждения, а также отражать по итогам этих операций информацию о комиссионном вознаграждении кредитной организации - владельца банкомата в случае взимания такого вознаграждения на чеке банкомата либо об отсутствии такого вознаграждения.

Для исключения недоразумений (взятие комиссии) при совершении операций по снятию наличных денежных средств посредством банкомата рекомендуется осуществлять снятие наличных денежных средств в банкоматах банка-эмитента платежной карты.

Для максимальной сохранности банковской карты, ее реквизитов, ПИН и других данных, а также для снижения возможных рисков при совершении операций с использованием банковской карты Банк России разработал ряд рекомендаций, с которыми можно ознакомиться на сайте Банка России (www.cbr.ru): Письмо Банка России от 02.10.2009 № 120-Т «О памятке «О мерах безопасного использования банковских карт», Письмо Банка России от 22.11.2010 № 154-Т «О рекомендациях по раскрытию информации об основных условиях использования банковской карты и о порядке урегулирования конфликтных ситуаций, связанных с ее использованием», Письмо Банка России от 24.03.2011 № 39-Т «Об организации деятельности кредитными организациями по информированию держателей платежных карт о комиссионном вознаграждении», Письмо Банка России от 01.08.2011 № 112-Т «О возврате денежных средств за товар (услугу), ранее оплаченный с использованием платежной карты».

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По сообщениям пресс-службы банка
Теги: пластиковые карты  банки  ЦБ РФ  деньги  банкоматы 






Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним21:29, 04.09.2013#

    все лохопеды неужели вы думаете что ваши бабки через чужие руки пройдут не застряв

  • Псевдоним09:20, 06.09.2013#

    да все комиссию взымают, аще акуели

  • Псевдоним10:51, 06.09.2013#

    да схерали все? я снимаю в любом банкомате (больше 3 тыщ) с карты связного ваще без процентов. это вы лохи, если вас все имеют. бугага!

  • абырвалГ12:39, 09.09.2013#

    Тебя еще поимеет Связной, но по крупному, тогда все и поржут с тебя, умника :) Ты такой же лох, только размером покрупнее.

  • Псевдоним22:36, 16.09.2013#

    Связной? ну ты ЛОХ!

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru