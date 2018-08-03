"В Приморье появится социальная карта"

Зампред правления Почта Банка Георгий Горшков отвечает на вопросы газеты «Золотой Рог»

Почта Банк был создан не так давно на базе двух структур - ВТБ и «Почты России». И за этот короткий период времени существенно расширил географию своего присутствия в регионах страны. Сегодня он занимает второе место по размеру розничной сети на российском банковском рынке.

О преимуществах банка и планах его развития в Приморском крае дальневосточной газете «Золотой Рог» рассказал первый заместитель президента-председателя правления Почта Банка Георгий ГОРШКОВ.

- У вас большие планы в отношении Приморского края и Дальнего Востока. Чем вам интересен наш регион?

- Главным результатом нашей работы за полтора года в Приморье является тот факт, что мы стали крупнейшей банковской сетью в крае и самой доступной для его жителей. У Дальнего Востока есть свои особенности, которые для нас особо привлекательны: во-первых, это дверь в Азию, а во-вторых, если говорить о развитии экономики в Приморье, то это активность малого и микробизнеса, которая в два раза выше, чем в целом в Российской Федерации. Ну, и жители Приморья и Дальнего Востока - это самостоятельные, крепкие духом, физически и интеллектуально люди, что связано, в том числе, и с тем, что здесь образовательный центр, много университетов. Для нас это интересный регион, конечно.

- А на чем строится стратегия развития почтового банка?

- Наша стратегия - быть ведущим digital-банком с максимальным физическим присутствием. Почта Банк изначально строился на принципах цифрового банка. У нас все информационные системы централизованные, все услуги предоставляются в режиме онлайн, без каких-то задержек по времени. Поскольку банк создавался с участием группы ВТБ, которая много десятилетий в России работает, у нас была возможность выбирать самые современные информационные системы. Мы сразу поняли, что жителям РФ нужны не только удобные мобильные приложения, которые у нас есть и входят в тройку самых популярных приложений среди кредитных организаций, но и нужна точка присутствия, т.е. место, куда клиент может прийти и получить консультацию сотрудника банка. Такой социальный аспект очень важен, поэтому за 2,5 года работы Почта Банк открыл почти 15 тыс. точек по всей стране. А число точек, где жители Приморья смогут без комиссии снять наличные, до конца года вырастет до 700. А это не только банкоматы и терминалы Почта Банка в отделениях связи, но банкоматы ВТБ.

- Вы намерены открывать точки и в сельской местности, чего не делает практически ни один банк. Не планируете кредитовать сельскохозяйственный бизнес?

- Когда к нам приходит сельский житель и просит кредит, допустим 600 тыс. руб., то в 20-25% случаев это кредит для малых предприятий. Человек приходит к нам как физическое лицо, но на самом деле он использует эти средства для развития своего бизнеса. И мы считаем, что это хорошо, когда предприниматели, фермеры приходят к нам с такими запросами. Но, конечно, важно, чтобы у такого фермера или индивидуального предпринимателя был официальный доход. Почта Банк к этому щепетильно относится.

- Расскажите, пожалуйста, о продуктах

- Начну с самого очевидного - клиентом Почта Банка можно стать, не приходя в банк. Для этого достаточно просто скачать наше мобильное приложение. Затем вы зададите свой логин и пароль и у вас откроется обезличенный онлайн кошелек. Его уже можно использовать для платежей и покупок в интернете. Вы станете в этом случае не идентифицированным клиентом Почта Банка, тем не менее платежная функция у вас появится.

Если же вы придете в наше отделение, первое, что увидите - нашу биометрическую систему защиты клиента от мошенников. Мы уже более двух лет используем биометрию с целью защиты наших клиентов от возможных мошенничеств. Звучит серьезно, но на самом деле это небольшая веб камера, которая сделает фотографию. Это не простая фотография, это так называемый «цифровой слепок лица». После этого вы станете идентифицируемым клиентом, а фотографию будут использовать для того, чтобы вас узнавать во всех отделениях Почта Банка. Однажды посетив наше отделение, показав паспорт и сфотографировавшись, наш клиент подписывает соглашение об использовании электронной подписи. И после этого для оформления вклада или выпуска кредитной карты к нам в отделение можно уже больше не ходить, все можно сделать прямо из приложения.

Один их самых популярных наших продуктов - это сберегательный счет. Он абсолютно бесплатен для клиента, нет никаких комиссий за открытие счета, за выпуск или перевыпуск карты. Более того, мы клиентам доплачиваем за то, что они пользуются сберегательным счетом - на остаток на счете мы начисляем до 6% годовых в рублях.

Кроме того, у нас есть такие привычные продукты, как кредит наличными, кредитные карты, вклады. Кредитная карта «Элемент 120» - наш локомотивный продукт. Он уникален тем, что у этой карты льготный период составляет до 120 дней. Это самый большой льготный период на рынке. Фактически эта рассрочка на покупку до 4 месяцев. Кроме того, мы являемся самым крупным эмитентом карты «Мир» с российским чипом и микропроцессором. Всего мы выпустили уже более 4 млн карт «Мир», около половины из них оснащены чипом «Микрон» отечественного производства

- Вы встречались с врио губернатора Приморья. О чем говорили?

- С Андреем Владимировичем Тарасенко мы обсудили вопросы повышения доступности финансовых услуг для жителей Приморья, в первую очередь в сельских, отдаленных населенных пунктах, а также работу с социальными категориями граждан. Важной темой стал проект социальной карты для жителей Приморского края. Она будет интересна пенсионерам, многодетным семьям, ветеранам и другим социальным категориям граждан. Карта даст возможность приобретать товары, услуги, медикаменты со значительными скидками. Планируем привлекать местные торгово-сервисные предприятия, которые готовы предоставлять услуги или товары на льготных условиях для этих категорий граждан. Это будет работа, которую мы проведем совместно с администрацией края. Почта Банк инвестирует средства в сеть продаж и обслуживания, в производство карт, их выдачу. Администрация нам поможет в организации взаимодействия с гражданами. Будем прорабатывать эти программы в ближайшие несколько месяцев.

Кроме того, мы обратили также внимание на работу с предприятиями, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги, поскольку безналичная оплата жилищно-коммунальных услуг развита, но еще не на столько, чтобы можно было сказать, что Приморье является здесь лидером. Есть куда расти.