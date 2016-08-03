В Приморье кооператив банку не товарищ

Развитие рынка кредитной кооперации в Приморье продолжается

Кредитные кооперативы Приморья, вступив в саморегулируемые организации (СРО), уже мечтают о создании аналога Агентства по страхованию вкладов (АСВ) для пайщиков. Сегодня требования для кооперативов установлены практически идентичные банковским, решать же спорные вопросы им предлагают на уровне саморегулируемых организаций, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Кредитные кооперативы платят взносы, имеют юридическую защиту со стороны крупных российских СРО, компенсационный фонд для возможного покрытия ущерба для своих пайщиков, достаточно плотную конкуренцию на рынке. При этом практически все представители кооперативного движения Приморья заявляют об успешно завершенных проверках их деятельности со стороны Центробанка.

Напомним, что закон «О кредитной кооперации» с поправками от 2010 года вменил обязанность вступления кооперативов в СРО, четко проведя границу для легального кооперативного бизнеса, деятельность остальных поставил под знак вопроса.

Досье "Золотого Рога": В правовом поле Приморья работают 47 кредитно-потребительских кооперативов. Все они являются членами саморегулируемых организаций (СРО) – Москва, Санкт-Петербург, Казань, Волгоград, Самара и т.д. Одновременно Банк России относит в перечень действующих и 9 кредитных кооперативов Приморья, до сих пор не вступивших в СРО. Хотя, как замечают эксперты, такая деятельность не до конца легальна, и должна вызывать вопросы. За последние четыре года 43 кредитно-потребительских кооператива граждан ликвидированы, остальные 13 ждут ликвидации, в их числе состоят и те, что вступали в СРО ранее.

Креативные и консервативные

По оценке председателя некоммерческого партнерства «Лига финансовых институтов» Александра ИВАШКИНА, наибольшую эффективность продемонстрировали кредитные кооперативы из малых городов и поселков Приморья: Арсеньева, Большого Камня, Находки, пос. Кировка. Там, где люди знают подноготную друг друга и достаток находится на глазах соседей, легче строить кредитную кооперацию, во многом опирающуюся на доверие и добропорядочность членов кооператива.

Директор КПК «Восточный Фонд Сбережений» Елена АНТОНЧЕНКО отмечает, что этап вступления кредитных кооперативов страны в СРО, и Приморья в частности, пройден. «Наша организация около 7 лет на рынке, в 2011 году присоединилась к СРО «Опора кооперации» (Казань). Сегодня мы можем констатировать рост количества пайщиков по сберегательным программам, что, в целом, отражает настроение населения: дальневосточники предпочитают не тратить, а копить. Не менее заинтересованы в нас заемщики кооператива, активно использующие ссуженные им финансовые ресурсы. Примечательно, что меняется возрастной состав пайщиков: приходят молодые, как говорится, продвинутые люди, заинтересованные в эффективном инвестировании средств. Для вступления в ряды членов кооператива у нас действует вполне демократическая, установленная законом, процедура: 100 рублей – паевой взнос и 100 рублей – вступительный. Для получения стабильной доходности часть средств вкладываем в жилищное строительство и другие проекты. Строим планы по расширению своего присутствия на рынках Камчатки и Сахалина», - говорит руководитель одного из крупнейших региональных кредитных кооперативов.

«Значительных показателей прироста в приморских кредитных кооперативах, которые уже давно осуществляют свою деятельность, мы не видим. Стоит отметить, что этот показатель индивидуален для каждой организации. Это связано с разумной осмотрительностью руководителей кредитных кооперативов, которые ставят во главу угла не цель в привлечении денежных средств, а цель качественного размещения сбережений в обеспеченные займы», - считает руководитель одного из кредитных кооперативов Находки.

«В сегодняшней ситуации рисковать накоплениями пайщиков безрассудно, необходимо иметь семь пядей во лбу, чтобы предугадать риски и не потерять деньги. Поэтому мы придерживаемся нашей давней стратегии – только качественная работа с пайщиками и заемщиками. Вполне возможно, что один из пайщиков может оформить заем на строительство жилого объекта, но такой займ по закону не может превышать 10% от всего объема активов кооператива. Перегибы, в части активного инвестирования во внекооперативную деятельность, предложение по сберегательным программам на уровне 30% годовых – явное нарушение закона и прямой путь к пирамиде», - отмечает председатель КПК «Оберегъ» Татьяна ВАСЕНКОВА.

По мнению заместителя директора КПК «Тихоокеанский Сберегательный» Святослава СЕВРЮКА, рынок кредитной кооперации действительно связан с корыстью, и это вполне нормально. Доход является платой за риск. Банки обязаны содержать огромные офисы, имеют бенефициаров, а кооператив освобожден от этих трат. «Выходцы из 90-х, кто создавал кооперативы в эти лихие годы, мыслят инертно и старомодно. Жизнь исключительно за счет аккумуляции средств пайщиков и получение прироста в 1% – путь «в никуда». Работа под конкретных инвесторов, например, в жилищном строительстве может стать хорошим вложением средств пайщиков кооператива. Сегодня кооператив должен быть мобильнее и креативнее банка. Не нашел, кому нужны аккумулированные деньги, в итоге сам себя съешь», - констатирует собеседник «ЗР».

Банковские падчерицы?

Отношения кредитных кооперативов Приморья с коммерческими банками вполне рабочие. «По закону мы обязаны открывать расчетный счет в банке, производить с его помощью разнообразные платежи, например за аренду и рекламу. Нас проверяют так же строго, как банковские структуры, и деятельность, осуществляемая кредитными кооперативами, строго регламентирована. И если подходить к этому вопросу предметно, многие представители кооперативного сообщества заинтересованы в создании подобной АСВ государственной структуры по страхованию средств пайщиков кооперативов. По нашему мнению, это было бы справедливо. Но наличие банковского лобби в околоправительственных кругах вряд ли допустит такую возможность», - полагает Елена Антонченко.

В качестве тенденции последних двух лет в секторе кредитной кооперации представитель находкинского кооператива называет постоянно увеличивающуюся регуляторную нагрузку на кредитные кооперативы со стороны Банка России. Существенное влияние на деятельность КПК сегодня оказывает и снижающаяся платежеспособность граждан страны, которая связана как с общеизвестными тенденциями в экономике, так и с закредитованностью населения.

По словам Святослава Севрюка, сегодня представители Банка России на совместных семинарах и мероприятиях заявляют о двух тенденциях характерных для финансового рынка: во-первых, кредитная кооперация – молодое, но активно заявившее о себе направление, которое аккумулирует существенные денежные средства; во-вторых, Банк России готов смотреть на деятельность кооперативов под менее жестким углом, чем во взаимоотношениях с банками. В свою очередь, делегирование СРО решения многих проблем кооперативов, в том числе возможного банкротства и компенсации потерь пайщиков, уход от вопроса создания для рынка кооперативов АСВ - отстранение государства от решения вопросов пайщиков. Хотя мегарегулятор во многом взял ориентацию на, сокращение количества СРО, которые фактически действуют как некая прокладка и курьерская служба. В самое ближайшее время на рынке станет очевидной тенденция на сокращение СРО и укрупнение кредитных кооперативов наряду с банками и страховыми компаниями.

Александр Ивашкин уверен, что кооперативы со временем вырастут в более крупные финансовые организации. Уже сегодня некоторые КПК в России действуют как мини-банки, имея некую бытовую систему андеррайтинга, в итоге по отчислениям в бюджет не уступают крупным бюджетным организациям.

В ряду основных проблем, которые не способствуют развитию и совершенствованию кредитной кооперации, директор КПК «ОВК» Максим ЛОГИНОВ называет периодические споры с налоговыми органами и противоречивую законодательную базу в сфере защиты персональных данных и т.д., обязательных требований по принятию мер противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма. Все это несет за собой дополнительные расходы для кооператива.

Мошенники со всех сторон

«Что касается «серых» и «черных» кредиторов, то официальной статистики по количеству данных организаций в настоящее время никем не представлено. Дело в том, что существующее законодательство достаточно либерально подходит к данному сегменту, - считает руководитель одного из приморских кооперативов. - Ни для кого не секрет, что «выйти на улицу» очень легко. Отрицательных примеров, в том числе в системе кредитной кооперации, – масса! Ведь и пайщики кредитного кооператива, и прежде всего его руководство должны себе отдавать отчет в том, что, «выйдя на улицу», организация не только получает возможность в привлечении больших ресурсов и «неограниченное» поле для размещения займов, но и собирает все риски, которые находятся на этой улице. В итоге получается не кредитный потребительский кооператив в классическом его понимании, а некая организация с большим количеством клиентов и амбициями банка, при этом не располагающая адекватной системой управления рисками».

«Во Владивостоке и населенных пунктах края, которые зависят от сезонных работ, кооперативный бизнес переживает спад и имеет высокорисковый характер. От пайщика в кооперативе требуют меньше документов, чем в банке, и определенное количество жуликов, которые пробивают на прочность кооператив, по-прежнему «прыгает» от конторы к конторе. В этой системе можно затеряться и не отдать долг. А когда у тебя больше 10 невозвращенных кредитов, уже все равно. И по этой причине многие КПК в Приморье уже потерпели фиаско», - описывает ситуацию Александр Ивашкин.

«Мошенничество в сфере кредитной кооперации в какой-то мере может быть легко раскрыто», - таково мнение Святослава Севрюка. Скажем так, люди, которые когда-то занимались управлением личных средств граждан, сегодня организовали ООО «Кредитно-потребительский кооператив «Сатана». А такой организационно-правовой формы кооператив иметь не может. В итоге такая «пирамида» предлагает на каждом штендере и автобусе пайщикам ставки под 30-40% годовых, тогда как ставка по сберегательной программе кооператива не может сегодня быть выше 19,68% (x1,88 к ключевой ставке Банка России). Понятно, что ответственность таких организаций ограничена 10000 рублями, и подобные ООО не являются субъектами рынка кредитной кооперации, лишь наносят вред всему движению.