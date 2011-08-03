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Предприниматели получили кредиты на сумму 539 млн руб.
На 1 августа 2011 года сумма выданных Гарантийным фондом Приморского края поручительств составила 260 миллионов рублей. Из них 46 процентов составляют поручительства по кредитам, выданным на инвестиционные цели - приобретение недвижимости, оборудования, модернизацию и ремонт основных средств. Сумма банковских кредитов, по которым были выданы поручительства Гарантийного фонда Приморского края, составила 539 миллионов рублей.
Поддержка была оказана представителям малого бизнеса - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям из Владивостока, Уссурийска, Дальнегорска, Арсеньева, Спасска-Дальний, Партизанска, Дальнереченска, Большого Камня, Артема, Лучегорска, поселков Славянка, Восток, Шкотово, сел Спасское, Камень-Рыболов, Покровка, Екатериновка, Вострецово, Хороль, Золотая Долина, Рощино, Осиновка, Воздвиженка.
Заемщики осуществляют деятельность в самых различных сферах: оптовая и розничная торговля, производство напитков и молочных продуктов, производство и торговля ювелирными изделиями, организация грузоперевозок, производство хлебобулочных и кондитерских изделий, осуществление строительных работ, гостиничный и ресторанный бизнес, переработка морепродуктов, организация отдыха и развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность, производство изделий из меха, пассажироперевозки, производство строительных металлоконструкций, распиловка древесины, животноводство, производство мебели, врачебная практика, полиграфическая деятельность.
Также реализуется программа Гарантийного фонда по поддержке представителей малого бизнеса в монопоселениях Приморья. Для них комиссия за предоставление поручительства существенно снижена. Благодаря этому заемщики из Арсеньева, Дальнегорска и Лучегорска смогли привлечь кредитные средства в размере 51 миллион рублей, заключив с фондом договоры поручительства на сумму 32 миллиона рублей.
Напомним, Гарантийный фонд создан в 2009 году распоряжением Губернатора Приморского края Сергея Дарькина с целью повышения доступности кредитных ресурсов для малого бизнеса. Первое поручительство фонда было выдано 15 июня 2010 года.
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