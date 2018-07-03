Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке

Регионалы не выдерживают испытания кризисом

Якутский банк «Таатта», имеющий филиал в Приморском крае, с 3 июня ввел ограничение на счета клиентов по выдаче наличных средств. В офисах банка в Якутске сразу же образовались очереди. При этом единовременно снять можно не более 30 тыс. рублей. Официальный сайт банка на данный момент не загружается.

В феврале рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг кредитоспособности банка до уровня «ruВ» с негативным прогнозом.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Банк «Таатта» - региональный банк, зарегистрированный в Якутске. Основную деятельность ведет в Республике Саха (Якутия), имеет филиалы в Приморском, Красноярском краях, Москве, Ростовской области, Крыму и Хакасии. Основным акционером банка является Игорь ВАСИЛЬЕВ (50,33%). Другие учредители – физлица и ООО «Бесттехнолизинг» (Москва), контролируемое Антоном СТЕНИНЫМ.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток