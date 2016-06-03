В июне Сбербанк утраивает отчисления в благотворительный фонд по картам "Подари жизнь"

0,3 % от суммы покупок по карте отчисляется за счет клиента, 0,3 % - за счет Сбербанка и 0,3 % - за счет VISA, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Проект «Подари жизнь» организован Сбербанком совместно с благотворительным фондом и международной платежной системой VISA. Благотворительная продуктовая линейка банка направлена на поддержку детей с онкологическими, гематологическими и другими тяжелыми заболеваниями.

Стать ее участником можно, оформив дебетовую либо кредитную карту VISA Gold «Подари жизнь» или VISA CLASSIC «Подари жизнь» в любом отделении Сбербанка. С каждой карты «Подари жизнь» Сбербанк перечисляет в фонд «Подари жизнь» пожертвование за счет своих доходов в размере 50 % платы за первый год обслуживания карты, процент от сумм покупок, а также за счет доступных средств на счете карты.

В дизайне карты использованы рисунки детей, которым помогал фонд «Подари жизнь».

Депозитная программа «Подари жизнь» - это срочный вклад с поквартальной выплатой начисленных процентов. Вклад открывается в рублях. Минимальная сумма вклада – 10 тысяч рублей. Процентная ставка по депозиту «Подари жизнь» - 7,35 % годовых. При этом всего 0,3% от суммы депозита ежеквартально отчисляются в адрес благотворительного фонда «Подари жизнь».

Дальневосточники традиционно активно помогают детям через фонд «Подари жизни». На сегодня клиентами Дальневосточного Сбербанка оформлено более 6,5 тысяч карт, позволяющих помогать ребятам.

Cделать перевод в благотворительный фонд «Подари жизнь» также можно через Сбербанк Онлайн, либо отправив смс-команду на номер 900 с текстом «ПОДАРИЖИЗНЬ 500 1234», где 500 – сумма платежа в рублях (минимальная сумма платежа – 50 рублей, максимальная – 10 000 рублей), а 1234 – последние 4 цифры вашей платежной карты.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.