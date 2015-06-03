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Пенсионная система дает гражданам возможность увеличить будущую пенсию

03 Июня 2015, 16:30 | Приморье

Не промолчим свой пенсионный капитал

Речь идет о накопительной пенсии. Современная пенсионная система дает гражданам возможность увеличить будущую пенсию с помощью доступных и эффективных программ. Только с выбором варианта пенсионного обеспечения нужно поторопиться до конца 2015 года. Руководители АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд рассказали журналистам деловой газеты "Золотой Рог" о способах формирования пенсионного капитала.

- Сегодня работодатели платят страховые взносы в обязательную пенсионную систему по тарифу 22% от фонда оплаты труда работника. Из них 6% могут идти на формирование накопительной пенсии (при реализации права выбора варианта пенсионного обеспечения до конца 2015 года), а 16% - на страховую пенсию, - пояснила Лариса ГОРЧАКОВСКАЯ, генеральный директор АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд. - Средства накопительной пенсии - это реальные деньги, которыми можно управлять, чтобы обеспечить себе достойную пенсию. Кроме того, пенсионные накопления передаются правопреемникам в полном объеме. Страховая пенсия начисляется в баллах, конкретное наполнение которых в рублях зависит от экономической и демографической ситуации в стране.

Спикеры сошлись во мнении, что второй способ для долговременного инвестирования средств более рискованный. Сложно дать прогноз, как будет жить Россия через много лет. К примеру, в прошлом году ПФР распределил на счета клиентов по обязательному пенсионному страхованию доходность в размере 2,56%, а АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд - 4,41% (это средний показатель по рынку НПФ).

- Сформированные инвестпортфели позволяют нам сохранить средства клиентов и защитить их будущие пенсии от инфляции. Так, для клиентов, которые формируют в фонде свои накопления с 2009 года, накопленная доходность составила 53,10%, - резюмировал Александр ЛЬВОВ, заместитель гендиректора АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд. - Наша инвестстратегия: соблюсти баланс между доходностью и надежностью.

Сохранность накоплений в НПФ теперь еще защищена системой гарантирования прав застрахованных лиц. «В феврале АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд вступил в эту систему, пройдя серьезную проверку Банком России», - рассказала Лариса Горчаковская.  Дополнительный контроль за работой НПФ осуществляет учредитель - банк ВТБ. Основной акционер банка - правительство России, ему принадлежит 60,9% акционерного капитала банка ВТБ.

На 15 мая 2015 года активы АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд превысили 100 млрд рублей. Более 1,8 млн человек, в т.ч. 59 тыс. дальневосточников, выбрали фонд для формирования своей будущей пенсии.

- Закон позволяет раз в год изменить решение и перевести накопления в другой НПФ, - рассказала Лариса Горчаковская. - Но если это делать чаще, чем раз в 5 лет, то можно потерять заработанную текущим фондом доходность. Уверена, что нашим клиентам будет у нас комфортно. Клиенты Фонда могут проверить состояние своего пенсионного счета в «личном кабинете» на сайте. Любое изменение на счете сопровождается информированием по электронной почте. Круглосуточно работает бесплатная служба, которая проконсультирует по всем пенсионным вопросам по телефону. И главное наше преимущество - возможность обслуживания граждан через региональную сеть, состоящую из отделений фонда, операционных офисов банка ВТБ24 и Банка Москвы на всей территории РФ. Существенно экономит время клиентов возможность оформить документы в «одном окне», заверив их электронной подписью.

С 2012 года начались первые выплаты накопительных пенсий. Дальневосточники получили за счет сформированных в АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд средств пенсионных накоплений около 13,4 млн рублей, а в целом по стране такие выплаты превысили 140 млн рублей.

Напомним, 2015 год - это рубеж для «молчунов», которые еще не выбрали вариант пенсионного обеспечения. В период отпускной горячки о жизненно важном вопросе можно случайно и забыть, а потом может быть и поздно.

Контакты Регионального отделения АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд в ДФО РФ: г. Хабаровск, ул. Московская, д. 7; тел. +7 (4212) 910-284. Сайт: www.vtbnpf.ru

АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд, лицензия ФСФР России №269/2 от 18.10.07, www.vtbnpf.ru,
тел. 8-800-775-25-35, звонок по России бесплатный. Реклама.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

 

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Теги: ао нпф втб пенсионный фонд  пенсия 



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Комментарии

  • Пут.21:22, 03.06.2015#

    Полный бред. За деньги, которые люди отчисляют в пенсионный фонд, они строят себе многоэтажные здания, получают зарплату и вообще деньги уходят, как в песок, что только не придумывают лишь бы не платить деньги(и так коппеешные) пенсионерам. А сколько людей умерло, которые так же отчислили деньги на пенсию и которые ее не когда не получат?Где деньги этих людей?Позор всему правительству и президенту, которые не могут обеспечить нормальную жизнь своим старикам!!!

  • Dimon21:44, 03.06.2015#

    Абсолютно согласен ! Эти дармоеды пытаются очередную тачку купить и котедж ! Твари, вообще страх потеряли ! Всех их гнид расстрелять и схоронить в общей выгребной яме с надписью - Мы делали народу "лучше", но получилось как всегда !!!

  • Псевдоним22:15, 03.06.2015#

    ВТБ убейся апстену … у вас палеозойская эра, а вы в пенсию полезли !!!

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